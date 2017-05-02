30 пензенских гимнасток поборются за звание лучшей в России

«Соревнования в индивидуальной программе пройдут в трех категориях: сеньорки — мастера спорта 2001 г. р. и старше; юниорки — КМС 2002—2004 гг. р.; девочки — 1 разряд 2005−2006 г. р. В групповых упражнениях: сеньорки 2001 г. р. и старше (команды выполняют два вида упражнений: с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками), юниорки 2002−2004 г. р. (команды выполняют два вида упражнений: пять скакалок, пять пар булав)», — отметили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий ГБОУ ДО «ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой».
Ожидается, что за победу будут бороться 230 человек.
Честь Пензенской области будут защищать 30 гимнасток, а также две команды в групповых упражнениях — одна в категории «сеньорки», другая — в категории «юниорки»).