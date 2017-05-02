« Сурская весна» по художественной гимнастике. Спортивное мероприятие состоится на базе дворца спорта « Буртасы»." data-title="30 пензенских гимнасток поборются за звание лучшей в России — Пенза-пресс, рунет за день">

С 5 по 7 мая в Пензе пройдут всероссийские соревнования «Сурская весна» по художественной гимнастике. Спортивное мероприятие состоится на базе дворца спорта «Буртасы».

«Соревнования в индивидуальной программе пройдут в трех категориях: сеньорки — мастера спорта 2001 г. р. и старше; юниорки — КМС 2002—2004 гг. р.; девочки — 1 разряд 2005−2006 г. р. В групповых упражнениях: сеньорки 2001 г. р. и старше (команды выполняют два вида упражнений: с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками), юниорки 2002−2004 г. р. (команды выполняют два вида упражнений: пять скакалок, пять пар булав)», — отметили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий ГБОУ ДО «ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой».

Ожидается, что за победу будут бороться 230 человек.

Честь Пензенской области будут защищать 30 гимнасток, а также две команды в групповых упражнениях — одна в категории «сеньорки», другая — в категории «юниорки»).