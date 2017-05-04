, прежде всего , праздник памяти. 9 Мая вся страна вспоминает людей , совершавших подвиги в период Великой Отечественной войны ради свободной и мирной жизни потомков. Знаешь ли ты имена героев СССР , уроженцев области , в честь которых были названы улицы Пензы? Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова решила устроить для читателей исторический ликбез и рассказать о людях , чьими именами названы городские улицы." data-title="Какие улицы Пензы носят имена Героев ВОВ? Ликбез от «Пенза-Пресс» — Пенза-пресс, рунет за день">

День Победы — это, прежде всего, праздник памяти. 9 Мая вся страна вспоминает людей, совершавших подвиги в период Великой Отечественной войны ради свободной и мирной жизни потомков. Знаешь ли ты имена героев СССР, уроженцев области, в честь которых были названы улицы Пензы? Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова решила устроить для читателей исторический ликбез и рассказать о людях, чьими именами названы городские улицы.

Улица Байкова

Расположение: в северной части города, между улицами Сормовской и Депутатской, недалеко от школы № 71.

История названия: В 1968 году была названа именем Героя Советского Союза, уроженца села Кандиевка Керенского уезда Пензенской губернии Семена Григорьевича Байкова, младшего лейтенанта, командира саперного взвода.

В начале июля 1941 года Семен Байков ручными гранатами взорвал мост в районе Пскова, чтобы фашисты не смогли перейти через реку Великую. Он был заминирован, однако провод, соединенный с зарядами, перебили, и ценой своей жизни младший лейтенант выполнил задание командования. 16 марта 1942 года уроженцу Пензенской области было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, одному из первых в инженерных войсках в годы Великой Отечественной войны.

Улица Кижеватова

Расположение: на восточной границе 1−2 жилого микрорайона на Южной поляне.

История названия: В 1981 году была названа в честь участника защиты Брестской крепости, начальника 9-й заставы 17-го Краснознаменного пограничного отряда, Героя Советского Союза лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова, родившегося в селе Селикса (ныне — Кижеватово) Бессоновского района Пензенской области.

Лейтенант Кижеватов мужественно защищал Брестскую крепость в 1941 году. После того, как в конце июня защитники крепости приняли решение прорываться из окружения, 17 раненых бойцов во главе с лейтенантом Кижеватовым остались в крепости и еще несколько дней оказывали немецким захватчикам отчаянное сопротивление. Пензенец был несколько раз ранен в непрерывных боях, однако, даже ослабев от потери крови, продолжал защищать крепость. Получил смертельное ранение в ходе одной из операций — группа пограничников попыталась взорвать понтонный мост через Буг, наведенный противником близ крепости.

Улица Коробкова

Расположение: поселок Свободный, на восток от улицы Пархоменко, параллельно улице Перекоп.

История названия: Появилась в 1937 году, сначала носила название МОПРа — в честь Международной организации помощи борцам революции, существовавшей в 1929—1947 годах. В 1977 году переименована в улицу Коробкова.

Федор Григорьевич Коробков — уроженец города Спасска Пензенской области, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, участник Первой мировой (1914−1918) и Гражданской (1918−1920) войн, в 1936—1937 гг. сражался в Испании на стороне республиканского правительства, командовал интернациональной бригадой.

В годы Великой Отечественной войны был заместителем начальника военно-воздушных сил Военно-Морского флота. Участвовал в героической обороне Севастополя, где и погиб.

Улица Костычева

Расположение: в южной части города, между улицами Окружной и Загородной.

История названия: Первое название — улица Овраг кирпичных сараев, в мае 1963 года переименована в улицу Костычева.

Степан Федорович Костычев — уроженец села Бессоновка Бессоновского района Пензенской области, младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Окончив пехотное училище в городе Вольске, был направлен командиром стрелкового взвода на фронт. В боях неоднократно был ранен, после лечения возвращался в родную часть. Погиб осенью 1943 года на Днепровском плацдарме.

Улица маршала Крылова

Расположение: начинается от улицы Лермонтова, заканчивается у Березовского переулка.

История названия: В 40-х годах XIX века были построены здания Пензенской губернской больницы, где сейчас находится областная больница имени Н. Н. Бурденко . Здесь возник Больничный переулок, который ранее назывался Верхней Березовкой. В мае 1972 года переулок назвали в честь маршала Крылова.

Николай Иванович Крылов — уроженец села Вишневого Тамалинского района Пензенской области (ранее — село Галяевка Сердобского уезда Саратовской губернии), маршал Советского Союза, дважды Герой СССР, видный военный деятель, главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (1963−1972).

В начале войны возглавлял оперативный отдел Приморской армии, затем — ее штаб в Крыму, был начальником штаба Севастопольского оборонительного района. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, был тяжело ранен в январе 1942 года. В 1943 году принимал участие в обороне Сталинграда, в прорыве блокады Ленинграда на синявском направлении. Осуществлял прорыв сильно укрепленной обороны противника в Смоленской наступательной операции, форсировал реки Десна и Сож.

За годы войны сражался на Южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, а также боях на территории Восточной Пруссии и Маньчжурии.

Улица Мереняшева

Расположение: в районе Веселовки, параллельно улице Симферопольской.

История названия: До присоединения села Веселовка к Пензе улица носила название Октябрьской, в 1978 году была переименована в Хабаровскую. В марте 1988 года Пензенский горисполком по многочисленным просьбам жителей района и президиума Первомайского общества охраны памятников истории и культуры назвал улицу в честь Мереняшева.

Андрей Иванович Мереняшев родился и вырос в селе Веселовка Пензенского уезда Пензенской губернии (ныне — в черте Пензы).

Великая Отечественная война застала его на Дальнем Востоке, вскоре он уехал на фронт. Участвовал во многих боях, один из них — самый тяжелый и памятный, за успешное форсирование Днепра, — был удостоен звания Героя Советского Союза.

Улица Павлушкина

Расположение: недалеко от станции Пенза-III, идет вдоль правого берега реки Суры.

История названия: Была основана в 1904 году, первое название — Лермонтовская. С 1964 года переименована в улицу Павлушкина.

Николай Сазонович Павлушкин — уроженец Пензы, летчик, Герой СССР.

Весной 1954 года принял боевое крещение в предгорьях Северного Кавказа. В июле 1944 года летчику, совершившему 199 боевых вылетов и сбившему 25 вражеских самолетов, Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны работал начальником Воронежского аэроклуба. Умер 19 июня 1958 года при испытании нового самолета.

Улица Ставского

Расположение: в районе улицы Пушкина, между улицами Революционной и Бакунина, параллельно улицам Халтурина и Космодемьянской.

История названия: Улица была основана в начале XIX века, первое ее название — Малая Федоровка. С 1944 года стала носить имя Ставского.

Владимир Петрович Ставский (Кирпичников) — уроженец Пензы, известный русский советский писатель и журналист.

Работал военным корреспондентом в республиканской Испании в 1937 году, на Халхин-Голе (1939), на фронтах Великой Отечественной войны. В одном из боев в ноябре 1943 года на Псковщине под городом Невелем был срезан автоматной очередью, погиб как солдат.

Улица и 1−5 проезды Терновского

Расположение: в районе Терновки и Терновского моста.

История названия: Улица была основана в 1937 году, изначально носила название Терновской. В апреле 1975 года переименована в улицу Терновского — в честь Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга, почетного гражданина города Пензы Георгия Владимировича Терновского. В 1978 году улицы Ленина (основанная не позднее 1967 года) и Шоссейная (не позднее 1957 года) объединили в одну и были также названы именем Терновского, так как являются продолжением главной улицы.

В это же время улица Набережная (основанная в конце 50-х годов XX века) была переименована в 1-й проезд Терновского, проезд Кооперативный (конец 50-х гг. ХХ в.) — во 2-й проезд Терновского, улица Лермонтова (1967 год) — в 3-й проезд Терновского, улица Юбилейная (1971 год) — в 4-й проезд Терновского, улица Пушкина (1967 год) — в 5-й проезд Терновского.

Георгий Владимирович Терновский родился в городе Нижнем Ломове Пензенской области, затем переехал в Пензу.

По комсомольской путевке весной 1934 года ушел на флот, а затем поступил в военно-морское училище. После окончания училища в Севастополе служил на Черном море. В годы Великой Отечественной войны морской артиллерист сражался под Одессой, в Севастополе и Новороссийске. Был одним из первых, кто использовал реактивные установки «Катюша» на торпедных катерах.

После окончания ВОВ принимал участие в боевых действиях против милитаристской Японии. В сентябре 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С Тихого океана вернулся на Черное море, потом учился в академии, работал военным историком. Внес весомый вклад в восстановление знаменитой панорамы Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя», в создании диорам «Штурм Сапун-горы» и «Освобождение Новороссийска».

При составлении материала корреспонденты информагентства обращались к справочнику по улицам города, составленному пензенским историком-краеведом Вячеславом Степановичем Годиным. Справочник размещен на краеведческом портале «Пензенские хроники».