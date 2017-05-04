Какие улицы Пензы носят имена Героев ВОВ? Ликбез от «Пенза-Пресс»

- Улица Байкова
Расположение: в северной части города, между улицами Сормовской и Депутатской, недалеко от школы № 71.
История названия: В 1968 году была названа именем Героя Советского Союза, уроженца села Кандиевка Керенского уезда Пензенской губернии Семена Григорьевича Байкова, младшего лейтенанта, командира саперного взвода.
В начале июля 1941 года Семен Байков ручными гранатами взорвал мост в районе Пскова, чтобы фашисты не смогли перейти через реку Великую. Он был заминирован, однако провод, соединенный с зарядами, перебили, и ценой своей жизни младший лейтенант выполнил задание командования. 16 марта 1942 года уроженцу Пензенской области было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, одному из первых в инженерных войсках в годы Великой Отечественной войны.
- Улица Кижеватова
Расположение: на восточной границе 1−2 жилого микрорайона на Южной поляне.
История названия: В 1981 году была названа в честь участника защиты Брестской крепости, начальника 9-й заставы 17-го Краснознаменного пограничного отряда, Героя Советского Союза лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова, родившегося в селе Селикса (ныне — Кижеватово) Бессоновского района Пензенской области.
Лейтенант Кижеватов мужественно защищал Брестскую крепость в 1941 году. После того, как в конце июня защитники крепости приняли решение прорываться из окружения, 17 раненых бойцов во главе с лейтенантом Кижеватовым остались в крепости и еще несколько дней оказывали немецким захватчикам отчаянное сопротивление. Пензенец был несколько раз ранен в непрерывных боях, однако, даже ослабев от потери крови, продолжал защищать крепость. Получил смертельное ранение в ходе одной из операций — группа пограничников попыталась взорвать понтонный мост через Буг, наведенный противником близ крепости.
- Улица Коробкова
Расположение: поселок Свободный, на восток от улицы Пархоменко, параллельно улице Перекоп.
История названия: Появилась в 1937 году, сначала носила название МОПРа — в честь Международной организации помощи борцам революции, существовавшей в 1929—1947 годах. В 1977 году переименована в улицу Коробкова.
Федор Григорьевич Коробков — уроженец города Спасска Пензенской области, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, участник Первой мировой (1914−1918) и Гражданской (1918−1920) войн, в 1936—1937 гг. сражался в Испании на стороне республиканского правительства, командовал интернациональной бригадой.
В годы Великой Отечественной войны был заместителем начальника военно-воздушных сил Военно-Морского флота. Участвовал в героической обороне Севастополя, где и погиб.
- Улица Костычева
Расположение: в южной части города, между улицами Окружной и Загородной.
История названия: Первое название — улица Овраг кирпичных сараев, в мае 1963 года переименована в улицу Костычева.
Степан Федорович Костычев — уроженец села Бессоновка Бессоновского района Пензенской области, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
Окончив пехотное училище в городе Вольске, был направлен командиром стрелкового взвода на фронт. В боях неоднократно был ранен, после лечения возвращался в родную часть. Погиб осенью 1943 года на Днепровском плацдарме.
- Улица маршала Крылова
Расположение: начинается от улицы Лермонтова, заканчивается у Березовского переулка.
История названия: В 40-х годах XIX века были построены здания Пензенской губернской больницы, где сейчас находится областная больница имени
Николай Иванович Крылов — уроженец села Вишневого Тамалинского района Пензенской области (ранее — село Галяевка Сердобского уезда Саратовской губернии), маршал Советского Союза, дважды Герой СССР, видный военный деятель, главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (1963−1972).
В начале войны возглавлял оперативный отдел Приморской армии, затем — ее штаб в Крыму, был начальником штаба Севастопольского оборонительного района. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, был тяжело ранен в январе 1942 года. В 1943 году принимал участие в обороне Сталинграда, в прорыве блокады Ленинграда на синявском направлении. Осуществлял прорыв сильно укрепленной обороны противника в Смоленской наступательной операции, форсировал реки Десна и Сож.
За годы войны сражался на Южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, а также боях на территории Восточной Пруссии и Маньчжурии.
- Улица Мереняшева
Расположение: в районе Веселовки, параллельно улице Симферопольской.
История названия: До присоединения села Веселовка к Пензе улица носила название Октябрьской, в 1978 году была переименована в Хабаровскую. В марте 1988 года Пензенский горисполком по многочисленным просьбам жителей района и президиума Первомайского общества охраны памятников истории и культуры назвал улицу в честь Мереняшева.
Андрей Иванович Мереняшев родился и вырос в селе Веселовка Пензенского уезда Пензенской губернии (ныне — в черте Пензы).
Великая Отечественная война застала его на Дальнем Востоке, вскоре он уехал на фронт. Участвовал во многих боях, один из них — самый тяжелый и памятный, за успешное форсирование Днепра, — был удостоен звания Героя Советского Союза.
- Улица Павлушкина
Расположение: недалеко от станции Пенза-III, идет вдоль правого берега реки Суры.
История названия: Была основана в 1904 году, первое название — Лермонтовская. С 1964 года переименована в улицу Павлушкина.
Николай Сазонович Павлушкин — уроженец Пензы, летчик, Герой СССР.
Весной 1954 года принял боевое крещение в предгорьях Северного Кавказа. В июле 1944 года летчику, совершившему 199 боевых вылетов и сбившему 25 вражеских самолетов, Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны работал начальником Воронежского аэроклуба. Умер 19 июня 1958 года при испытании нового самолета.
- Улица Ставского
Расположение: в районе улицы Пушкина, между улицами Революционной и Бакунина, параллельно улицам Халтурина и Космодемьянской.
История названия: Улица была основана в начале XIX века, первое ее название — Малая Федоровка. С 1944 года стала носить имя Ставского.
Владимир Петрович Ставский (Кирпичников) — уроженец Пензы, известный русский советский писатель и журналист.
Работал военным корреспондентом в республиканской Испании в 1937 году, на Халхин-Голе (1939), на фронтах Великой Отечественной войны. В одном из боев в ноябре 1943 года на Псковщине под городом Невелем был срезан автоматной очередью, погиб как солдат.
- Улица и 1−5 проезды Терновского
Расположение: в районе Терновки и Терновского моста.
История названия: Улица была основана в 1937 году, изначально носила название Терновской. В апреле 1975 года переименована в улицу Терновского — в честь Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга, почетного гражданина города Пензы Георгия Владимировича Терновского. В 1978 году улицы Ленина (основанная не позднее 1967 года) и Шоссейная (не позднее 1957 года) объединили в одну и были также названы именем Терновского, так как являются продолжением главной улицы.
В это же время улица Набережная (основанная в конце 50-х годов XX века) была переименована в 1-й проезд Терновского, проезд Кооперативный (конец 50-х гг. ХХ в.) — во 2-й проезд Терновского, улица Лермонтова (1967 год) — в 3-й проезд Терновского, улица Юбилейная (1971 год) — в 4-й проезд Терновского, улица Пушкина (1967 год) — в 5-й проезд Терновского.
Георгий Владимирович Терновский родился в городе Нижнем Ломове Пензенской области, затем переехал в Пензу.
По комсомольской путевке весной 1934 года ушел на флот, а затем поступил в военно-морское училище. После окончания училища в Севастополе служил на Черном море. В годы Великой Отечественной войны морской артиллерист сражался под Одессой, в Севастополе и Новороссийске. Был одним из первых, кто использовал реактивные установки «Катюша» на торпедных катерах.
После окончания ВОВ принимал участие в боевых действиях против милитаристской Японии. В сентябре 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
С Тихого океана вернулся на Черное море, потом учился в академии, работал военным историком. Внес весомый вклад в восстановление знаменитой панорамы
При составлении материала корреспонденты информагентства обращались к справочнику по улицам города, составленному пензенским историком-краеведом Вячеславом Степановичем Годиным. Справочник размещен на краеведческом портале «Пензенские хроники».