Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев принял участие в заседании Госсовета и Комиссии при президенте РФ
В Пензе восстановление кровли на ТЭЦ-1 вышло на новый этап
В Саратове пресекли незаконную торговлю вдоль дорог
Кувайцев поручил достроить дома в Заре в срок
73 мотоциклиста катались по Пензе, не соблюдая ПДД
В Городищенком районе женщина обманом получила маткапитал, чтобы покрыть долг
На Новозападном кладбище привели в порядок могилы фронтовиков
В Пензенской области растет число пострадавших от клещей
Пензенцев просят помочь в поисках Наиля Закирова
Зареченские школьники будут платить за еду ладошкой
все новости

Какие улицы Пензы носят имена Героев ВОВ? Ликбез от «Пенза-Пресс»

4 мая в 16:22 264 просмотра
, прежде всего, праздник памяти. 9 Мая вся страна вспоминает людей, совершавших подвиги в период Великой Отечественной войны ради свободной и мирной жизни потомков. Знаешь ли ты имена героев СССР, уроженцев области, в честь которых были названы улицы Пензы? Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова решила устроить для читателей исторический ликбез и рассказать о людях, чьими именами названы городские улицы.

" data-title="Какие улицы Пензы носят имена Героев ВОВ? Ликбез от «Пенза-Пресс» — Пенза-пресс, рунет за день">

День Победы — это, прежде всего, праздник памяти. 9 Мая вся страна вспоминает людей, совершавших подвиги в период Великой Отечественной войны ради свободной и мирной жизни потомков. Знаешь ли ты имена героев СССР, уроженцев области, в честь которых были названы улицы Пензы? Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова решила устроить для читателей исторический ликбез и рассказать о людях, чьими именами названы городские улицы.

  • Улица Байкова

Расположение: в северной части города, между улицами Сормовской и Депутатской, недалеко от школы № 71.

История названия: В 1968 году была названа именем Героя Советского Союза, уроженца села Кандиевка Керенского уезда Пензенской губернии Семена Григорьевича Байкова, младшего лейтенанта, командира саперного взвода.

В начале июля 1941 года Семен Байков ручными гранатами взорвал мост в районе Пскова, чтобы фашисты не смогли перейти через реку Великую. Он был заминирован, однако провод, соединенный с зарядами, перебили, и ценой своей жизни младший лейтенант выполнил задание командования. 16 марта 1942 года уроженцу Пензенской области было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, одному из первых в инженерных войсках в годы Великой Отечественной войны.

  • Улица Кижеватова

Расположение: на восточной границе 1−2 жилого микрорайона на Южной поляне.

История названия: В 1981 году была названа в честь участника защиты Брестской крепости, начальника 9-й заставы 17-го Краснознаменного пограничного отряда, Героя Советского Союза лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова, родившегося в селе Селикса (ныне — Кижеватово) Бессоновского района Пензенской области.

Лейтенант Кижеватов мужественно защищал Брестскую крепость в 1941 году. После того, как в конце июня защитники крепости приняли решение прорываться из окружения, 17 раненых бойцов во главе с лейтенантом Кижеватовым остались в крепости и еще несколько дней оказывали немецким захватчикам отчаянное сопротивление. Пензенец был несколько раз ранен в непрерывных боях, однако, даже ослабев от потери крови, продолжал защищать крепость. Получил смертельное ранение в ходе одной из операций — группа пограничников попыталась взорвать понтонный мост через Буг, наведенный противником близ крепости.

  • Улица Коробкова

Расположение: поселок Свободный, на восток от улицы Пархоменко, параллельно улице Перекоп.

История названия: Появилась в 1937 году, сначала носила название МОПРа — в честь Международной организации помощи борцам революции, существовавшей в 1929—1947 годах. В 1977 году переименована в улицу Коробкова.

Федор Григорьевич Коробков — уроженец города Спасска Пензенской области, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, участник Первой мировой (1914−1918) и Гражданской (1918−1920) войн, в 1936—1937 гг. сражался в Испании на стороне республиканского правительства, командовал интернациональной бригадой.

В годы Великой Отечественной войны был заместителем начальника военно-воздушных сил Военно-Морского флота. Участвовал в героической обороне Севастополя, где и погиб.

  • Улица Костычева

Расположение: в южной части города, между улицами Окружной и Загородной.

История названия: Первое название — улица Овраг кирпичных сараев, в мае 1963 года переименована в улицу Костычева.

Степан Федорович Костычев — уроженец села Бессоновка Бессоновского района Пензенской области, младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Окончив пехотное училище в городе Вольске, был направлен командиром стрелкового взвода на фронт. В боях неоднократно был ранен, после лечения возвращался в родную часть. Погиб осенью 1943 года на Днепровском плацдарме.

  • Улица маршала Крылова

Расположение: начинается от улицы Лермонтова, заканчивается у Березовского переулка.

История названия: В 40-х годах XIX века были построены здания Пензенской губернской больницы, где сейчас находится областная больница имени Н. Н. Бурденко. Здесь возник Больничный переулок, который ранее назывался Верхней Березовкой. В мае 1972 года переулок назвали в честь маршала Крылова.

Николай Иванович Крылов — уроженец села Вишневого Тамалинского района Пензенской области (ранее — село Галяевка Сердобского уезда Саратовской губернии), маршал Советского Союза, дважды Герой СССР, видный военный деятель, главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (1963−1972).

В начале войны возглавлял оперативный отдел Приморской армии, затем — ее штаб в Крыму, был начальником штаба Севастопольского оборонительного района. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, был тяжело ранен в январе 1942 года. В 1943 году принимал участие в обороне Сталинграда, в прорыве блокады Ленинграда на синявском направлении. Осуществлял прорыв сильно укрепленной обороны противника в Смоленской наступательной операции, форсировал реки Десна и Сож.

За годы войны сражался на Южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном фронтах. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, а также боях на территории Восточной Пруссии и Маньчжурии.

  • Улица Мереняшева

Расположение: в районе Веселовки, параллельно улице Симферопольской.

История названия: До присоединения села Веселовка к Пензе улица носила название Октябрьской, в 1978 году была переименована в Хабаровскую. В марте 1988 года Пензенский горисполком по многочисленным просьбам жителей района и президиума Первомайского общества охраны памятников истории и культуры назвал улицу в честь Мереняшева.

Андрей Иванович Мереняшев родился и вырос в селе Веселовка Пензенского уезда Пензенской губернии (ныне — в черте Пензы).

Великая Отечественная война застала его на Дальнем Востоке, вскоре он уехал на фронт. Участвовал во многих боях, один из них — самый тяжелый и памятный, за успешное форсирование Днепра, — был удостоен звания Героя Советского Союза.

  • Улица Павлушкина

Расположение: недалеко от станции Пенза-III, идет вдоль правого берега реки Суры.

История названия: Была основана в 1904 году, первое название — Лермонтовская. С 1964 года переименована в улицу Павлушкина.

Николай Сазонович Павлушкин — уроженец Пензы, летчик, Герой СССР.

Весной 1954 года принял боевое крещение в предгорьях Северного Кавказа. В июле 1944 года летчику, совершившему 199 боевых вылетов и сбившему 25 вражеских самолетов, Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны работал начальником Воронежского аэроклуба. Умер 19 июня 1958 года при испытании нового самолета.

  • Улица Ставского

Расположение: в районе улицы Пушкина, между улицами Революционной и Бакунина, параллельно улицам Халтурина и Космодемьянской.

История названия: Улица была основана в начале XIX века, первое ее название — Малая Федоровка. С 1944 года стала носить имя Ставского.

Владимир Петрович Ставский (Кирпичников) — уроженец Пензы, известный русский советский писатель и журналист.

Работал военным корреспондентом в республиканской Испании в 1937 году, на Халхин-Голе (1939), на фронтах Великой Отечественной войны. В одном из боев в ноябре 1943 года на Псковщине под городом Невелем был срезан автоматной очередью, погиб как солдат.

  • Улица и 1−5 проезды Терновского

Расположение: в районе Терновки и Терновского моста.

История названия: Улица была основана в 1937 году, изначально носила название Терновской. В апреле 1975 года переименована в улицу Терновского — в честь Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга, почетного гражданина города Пензы Георгия Владимировича Терновского. В 1978 году улицы Ленина (основанная не позднее 1967 года) и Шоссейная (не позднее 1957 года) объединили в одну и были также названы именем Терновского, так как являются продолжением главной улицы.

В это же время улица Набережная (основанная в конце 50-х годов XX века) была переименована в 1-й проезд Терновского, проезд Кооперативный (конец 50-х гг. ХХ в.) — во 2-й проезд Терновского, улица Лермонтова (1967 год) — в 3-й проезд Терновского, улица Юбилейная (1971 год) — в 4-й проезд Терновского, улица Пушкина (1967 год) — в 5-й проезд Терновского.

Георгий Владимирович Терновский родился в городе Нижнем Ломове Пензенской области, затем переехал в Пензу.

По комсомольской путевке весной 1934 года ушел на флот, а затем поступил в военно-морское училище. После окончания училища в Севастополе служил на Черном море. В годы Великой Отечественной войны морской артиллерист сражался под Одессой, в Севастополе и Новороссийске. Был одним из первых, кто использовал реактивные установки «Катюша» на торпедных катерах.

После окончания ВОВ принимал участие в боевых действиях против милитаристской Японии. В сентябре 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С Тихого океана вернулся на Черное море, потом учился в академии, работал военным историком. Внес весомый вклад в восстановление знаменитой панорамы Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя», в создании диорам «Штурм Сапун-горы» и «Освобождение Новороссийска».

При составлении материала корреспонденты информагентства обращались к справочнику по улицам города, составленному пензенским историком-краеведом Вячеславом Степановичем Годиным. Справочник размещен на краеведческом портале «Пензенские хроники».

Фотография: Скриншоты - https://yandex.ru/maps
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics