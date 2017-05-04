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В Пензе пройдет конкурс «Музыкальная семья»

4 мая в 14:42 238 просмотров
«Музыкальная семья» (0+).

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В Пензе в библиотеке для детей и юношества открыта регистрация участников XII творческого конкурса «Музыкальная семья» (0+).

Участие в конкурсном прослушивании, которое состоится 13 мая с 10.30 до 17.00, могут принять участие два и более представителя семьи, младшему из которых — не менее 5 лет.

«Им следует исполнить две песни или два музыкальных произведения (тема одного из них — «Природа в музыке»). Состязаться семейные коллективы будут в трех номинациях: «Вокальное мастерство», «Артистизм исполнения» и «Лучший творческий коллектив. Исполняющим композиции под живой аккомпанемент библиотека предоставляет синтезатор и гитару. Выступающие под аудиозапись-караоке передают диск с фонограммой-«минусовкой» в жюри конкурса», — сообщили в пресс-службе библиотеки.

Номера победителей и призеров войдут в программу гала-концерта, который состоится в библиотеке 20 мая в 16.00. Тогда же пройдет торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов «Музыкальной семьи-2017».

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=CtS9qf0uvUc
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