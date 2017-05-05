Спортблок: прыжки в воду, футбол, художественная гимнастика (видео)

В Казани продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. В первый соревновательный день пензенские спортсмены дважды поднимались на пьедестал почета.

Призер олимпиады в Лондоне Евгений Кузнецов стал лучшим в прыжках с трехметрового трамплина среди мужчин. В этой же дисциплине, но среди женщин, «серебро» — у Ольги Кулеминой. Еще одна представительница регионального центра спортивной подготовки Александра Бибикина показала четвертый результат, сообщает телеканал «Экспресс».

Пензенский «Зенит» с минимальным счетом обыграл на «Первомайском» дубль тульского «Арсенала» в матче 21-го тура национального первенства по футболу. Единственный мяч в ворота гостей на пятой минуте встречи забил Михаил Маркин. Таким образом, команда Игоря Пывина побеждает во втором домашнем матче кряду и поднимается на десятую строчку турнирной таблицы. 8 мая «сине-бело-зеленые» сыграют в Брянске с местным «Динамо».

Пензенская спортсменка Елизавета Богацкова завоевала награду высшей пробы на международном турнире по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. В составе молодежной сборной России она стала лучшей в многоборье. «Серебро» — у хозяек состязаний, тройку призеров замкнули представительницы Азербайджана.

В пятницу, 5 мая, в «Буртасах» стартует всероссийский турнир по художественной гимнастике «Сурская весна» под эгидой спортивного общества «Динамо». Ожидается, что в состязаниях примут участие более 200 юных спортсменок. Они поборются за награды в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Сборную Пензенской области на домашних соревнованиях представят 30 человек.