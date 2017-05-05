В Пензе начались мероприятия ко Дню Победы

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В Пензе 5 мая стартуют торжества, посвященные 72-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Они продлятся до 9 мая.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, сегодня 5 мая, в 14. 00 в киноконцертном зале «Пенза» состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.

Перед началом собрания в 13.30 на Юбилейной площади будут организованы парад курсантов артиллерийско-инженерного института и выставка военной техники.

В понедельник 8 мая в 12.00 на монументе Воинской и Трудовой славы завершится акция «Звезда Памяти» с проведением экскурсий по памятным местам Пензы, связанным с воинской службой.

С 10.00 до 12.00 на улице Московской состоится всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка».

С 12.00 до 18.00 пройдет вернисаж «Дети рисуют Победу».

С 13.30 начнется праздничная программа в сквере у бюста Дениса Давыдова, где состоится концерт лауреатов открытого городского конкурса «Звени, наша песня, победным салютом», пройдет парад оркестров, а театр «Голос поэта» представит литературную композицию «Денис Давыдов».

Празднование Дня Победы 9 Мая начнется в 8.00 с церемонии возложения цветов и венков на кладбище в Ахунах, Митрофаньевском, Мироносицком кладбище, у памятника «Проводы».

На площади у монумента Воинской и Трудовой славы торжества начнутся в 10.00 с благодарственного молебна в часовне Архангела Михаила.

В 10.30 состоится шествие колонны «Бессмертного полка».

Торжественная церемония с митингом, парадом курсантов Пензенского артиллерийско-инженерного института, минутой молчания, возложением цветов и венков к монументу Воинской и Трудовой славы пройдет с 11.30 до 12.30.

В 13.00 возле монумента стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

Праздничные мероприятия пройдут и на других площадках областного центра.

На Юбилейной площади с 14.00 до 20.00 состоится эстрадная концертная программа творческих коллективов города с праздничной акцией «Солдатская каша». В 20:00 начнется театрализованное представление народного театра «Письма с фронта».

В сквере «Журавли» на ул. Пионерской состоится музыкальная программа «Мы этой памяти верны», начало — в 12.15. С 12.30 начнется экскурсия по музею боевой техники под открытым небом.

Патриотический фестиваль молодежи «С чего начинается Родина?» пройдет на площадке перед молодежным центром «Юность» на ул. Карпинского с 12.00.

На стадионе «Труд» с 11.00 до 14.00 состоится городской турнир по городошному спорту, посвященный Дню Победы.

На улице Московской с 13.00 продолжится «Детский Вернисаж» и акция «Георгиевская ленточка».

В Центральном парке культуры и отдыха им. В. Г. Белинского праздничная программа пройдет на нескольких площадках. На Видовой аллее, в Детском парке и на сцене жителей и гостей областного центра ждут концерты, конкурсы, выставки.

Несколько площадок для празднующих День Победы будут организованы и в Пензенском зоопарке. Они начнут работу с 10.00. Посетители услышат рассказы об участниках Великой Отечественной войны и смогут о воевавших родственниках; поучаствуют в мастер-классе по танцам военных лет, осмотрят выставку экспонатов музея поискового отряда «Поиск-Вездеход», примут участие в открытой тренировке по кросс-фиту и женской самообороне. Состоится высадка новых саженцев в «Сад Победы» на территории зоопарка.

В парке культуры и отдыха «Олимпийский» в 17.00 состоятся концертная программа «Птица мира»; на роллердроме парка запланирована программа «Виват, Победа!».

С 18.50 до 19.00 жители Пензы примут участие во всероссийской акции «Минута молчания» на площади у монумента Воинской и Трудовой славы, на Юбилейной площади, у памятника «Проводы» на улице Тамбовской, в Центральном парке культуры и отдыха им. В. Г. Белинского , в парке культуры и отдыха «Олимпийский».

Завершится праздничный день в 22.00 фейерверком на Юбилейной площади.