Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский врач создал памятный фильм о медиках времен войны
В Кузнецком районе прошел автопробег ко Дню Победы
Жители Пензенской области высадили более 50 тысяч саженцев сосны
В Пензенской области из-за грозы произошли два пожара
«Спасибо деду за Победу»: бизнес или патриотизм?
Жителям Земетчинского и Тамалинского районов рассказали о профилактике гипертонии
В праздники будут ловить пьяных любителей садиться за руль
Пензенские подростки примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве
Пензенцы смогут проконсультироваться по телефону по вопросам выплаты алиментов
Зареченку осудили за продажу косметического лосьона
все новости

Олимпийскую аллею продолжают обрабатывать от клещей (видео)

5 мая в 16:52 268 просмотров

В Пензе завершается акарицидная обработка Олимпийской аллеи. Одну из самых крупных зеленых зон города закрыли для посетителей 4 мая. В отличие от прошлых лет вместо пяти дней противоклещевая обработка займет всего два.

Специалисты распылили химикаты на площади свыше 60 гектаров. Препаратом обработали деревья и кустарники вдоль всех тротуаров и велосипедных дорожек. Жителям и гостям города традиционно рекомендовали воздержаться от посещения аллеи. Для горожан зону отдыха откроют в субботу, 6 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

«Токсичность третьей категории, но все-таки это химические элементы, поэтому просим до пяти вечера не посещать Олимпийскую аллею. Обработка ведется по новейшим технологиям, итальянским оборудованием — быстро, эффективно. Генератор холодного тумана распыляет мелкие частицы по всей территории», — рассказал директор компании по акарицидной обработке Алексей Куликов.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics