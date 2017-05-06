Александр Воронков поздравил ветерана трудового фронта

«Каждый год в преддверии праздника Победы мы вспоминаем тех, кто отстоял мир, жизнь и свободу нашей Родины. Низкий поклон всем ветеранам и вам, Нина Васильевна. Без вашего подвига и без ваших трудов, в том числе и на ниве образования, не было бы той России, которую мы имеем сегодня», — сказал министр.

Как сообщается на сайте областного правительства, Нина Васильевна Ненашева родилась в 1930 году, ее стаж работы в системе образования — 46 лет.

В военные годы Нина Васильевна будучи школьницей трудилась в животноводческом хозяйстве Кузнецкого района. Участвовала в производстве мясных консервов для нужд фронта.

После окончания педагогического института Нина Васильевна по распределению уехала в Краснодарский край, где и работала учителем географии. Затем вернулась в Пензенскую область, где также работала учителем Анненковской школы Кузнецкого района до 1958 года.