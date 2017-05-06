В Пензе на ул. Луначарского сбили мужчину 306 просмотров произошедшим 5 мая. произошедшим 5 мая. " data-title="В Пензе на ул. Луначарского сбили мужчину — Пенза-пресс, рунет за день"> " data-title="В Пензе на ул. Луначарского сбили мужчину — Пенза-пресс, рунет за день"> 6 мая в 16:20