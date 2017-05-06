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В Пензе на ул. Луначарского сбили мужчину

6 мая в 16:20 306 просмотров
, произошедшим 5 мая.

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В Пензе пресс-служба УГИБДД обнародовала данные по авариям, произошедшим 5 мая.

Согласно сводке происшествий, утром на ул. Луначарского напротив дома № 3 произошло ДТП. Водитель машины ВАЗ-21140 сбил 53-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.

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