Согласно сводке происшествий, утром на ул. Луначарского напротив дома № 3 произошло ДТП. Водитель машины ВАЗ-21140 сбил 53-летнего мужчину.
Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.
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В Пензе на ул. Луначарского сбили мужчину
6 мая в 16:20 306 просмотров
В Пензе пресс-служба УГИБДД обнародовала данные по авариям, произошедшим 5 мая.
Согласно сводке происшествий, утром на ул. Луначарского напротив дома № 3 произошло ДТП. Водитель машины ВАЗ-21140 сбил 53-летнего мужчину.
Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.