, как в городе в выходной идет ремонт дорог." data-title="Кувайцев потребовал не снижать темпов ремонта дорог — Пенза-пресс, рунет за день">

Мэр Пензы Виктор Кувайцев и его подчиненные 6 мая проверили, как в городе в выходной идет ремонт дорог.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, основное внимание было уделено улицам, которые вошли в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время на улице Пушкина идет замена бортового камня, на ул. Бекешской — фрезерование дорожного полотна.

«Участники объезда посетили улицы Львовскую, Мереняшева, Тепличную, где специалисты проводят подготовительные работы, и проспект Победы», — отмечают в пресс-службе.

«График ремонтных мероприятий должен быть плотным. Учитывая солидные объемы, работы должны в обязательном порядке вестись и в выходные дни», — сказал Виктор Кувайцев, потребовав жесткого контроля со стороны курирующих органов.