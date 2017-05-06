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Кувайцев потребовал не снижать темпов ремонта дорог

6 мая в 17:30 224 просмотра
, как в городе в выходной идет ремонт дорог.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев и его подчиненные 6 мая проверили, как в городе в выходной идет ремонт дорог.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, основное внимание было уделено улицам, которые вошли в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время на улице Пушкина идет замена бортового камня, на ул. Бекешской — фрезерование дорожного полотна.

«Участники объезда посетили улицы Львовскую, Мереняшева, Тепличную, где специалисты проводят подготовительные работы, и проспект Победы», — отмечают в пресс-службе.

«График ремонтных мероприятий должен быть плотным. Учитывая солидные объемы, работы должны в обязательном порядке вестись и в выходные дни», — сказал Виктор Кувайцев, потребовав жесткого контроля со стороны курирующих органов.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prokontroliroval_khod_rabot_v_ramkakh_programmy_bezopasnye_i_kachestvennye_dorogi/
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