Белозерцев: В Пензенской области всегда большое внимание уделяется спорту

С приветственным словом он обратился к участникам спортивного праздника.

«Символично, что эстафета проходит в канун Дня Победы в селе, которое носит имя Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова. Из Пензенской области на фронты Великой Отечественной ушли 300 тысяч человек, 200 тысяч из них не вернулись домой, заплатив высочайшую цену. Они отстояли честь и независимость нашей Родины. Сегодня обстановка тоже не простая, множество сил стремятся осложнить экономическую и политическую жизнь на российской земле. Мы должны помнить подвиг наших дедов и отцов и делать все, чтобы наше государство, наш регион, наши районы процветали, чтобы повышался уровень жизни наших граждан», — отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул в своем выступлении, что Сурский край всегда славился своими достижениями, в том числе и в спорте.

«В Пензенской области всегда уделяется большое внимание развитию спорта. Основа для этого заложена много лет назад, а сейчас самое важное — привлекать к занятиям различными видами как можно больше молодых людей», — сказал глава региона, добавив, что легкая атлетика считается королевой спорта, и пожелал спортсменам честных побед.

Также губернатор отметил высокий уровень организации соревнований.

«Качественно подготовиться к открытию такого большого мероприятия, в котором принимает участие 31 команда всех городов и районов Пензенской области, жители и гости Кижеватово невозможно за месяц или два. Хорошая программа говорит о том, что в селе и в Бессоновском районе сохраняются хорошие традиции. Именно они позволяют так красиво и разнопланово представлять территорию», — сказал Иван Белозерцев.