7 мая в 15:08

, посвященные памяти экс-губернатора региона Василия Бочкарева." data-title="Пензенские мотоциклисты взяли «золото» на соревнованиях памяти В. Бочкарева — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Кузнецке Пензенской области проходят соревнования по мотокроссу, посвященные памяти экс-губернатора региона Василия Бочкарева.

Ранее сообщалось, что состязания организованы в рамках чемпионатов России, Приволжского федерального округа и области.

Соревнования начались вчера, 6 мая.

Как сообщил исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта Пензенской области Александр Ермолаев, 6 мая проходили чемпионат и первенство ПФО по мотокроссу.

По результатам состезаний места распределись следующим образом. Победу одержали мотоциклисты СК «Сура» (Пенза), на втором месте оказались спортсмены из Перми, представляющие СТК «Мотокросс-Прикамье», представители «ФМС — Нортон — Юниор"/ ДОСААФ (Пермский край) заняли третье место.

7 мая соревнования продолжаются. Итоги будут известны позже.