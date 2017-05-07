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Пензенские мотоциклисты взяли «золото» на соревнованиях памяти В. Бочкарева

7 мая в 15:08 232 просмотра
, посвященные памяти экс-губернатора региона Василия Бочкарева.

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В городе Кузнецке Пензенской области проходят соревнования по мотокроссу, посвященные памяти экс-губернатора региона Василия Бочкарева.

Ранее сообщалось, что состязания организованы в рамках чемпионатов России, Приволжского федерального округа и области.

Соревнования начались вчера, 6 мая.

Как сообщил исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта Пензенской области Александр Ермолаев, 6 мая проходили чемпионат и первенство ПФО по мотокроссу.

По результатам состезаний места распределись следующим образом. Победу одержали мотоциклисты СК «Сура» (Пенза), на втором месте оказались спортсмены из Перми, представляющие СТК «Мотокросс-Прикамье», представители «ФМС — Нортон — Юниор"/ ДОСААФ (Пермский край) заняли третье место.

7 мая соревнования продолжаются. Итоги будут известны позже.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=nDxBI2ZpQe4
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