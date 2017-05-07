Пензенские мотоциклисты взяли «золото» на соревнованиях памяти В. Бочкарева

Ранее сообщалось, что состязания организованы в рамках чемпионатов России, Приволжского федерального округа и области.
Соревнования начались вчера, 6 мая.
Как сообщил исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта Пензенской области Александр Ермолаев, 6 мая проходили чемпионат и первенство ПФО по мотокроссу.
По результатам состезаний места распределись следующим образом. Победу одержали мотоциклисты СК «Сура» (Пенза), на втором месте оказались спортсмены из Перми, представляющие СТК «Мотокросс-Прикамье», представители «ФМС — Нортон — Юниор"/ ДОСААФ (Пермский край) заняли третье место.
7 мая соревнования продолжаются. Итоги будут известны позже.