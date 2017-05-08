« Империя» принимает участие в Кубке России по регби-7 , который проходит в Кирове с 7 по 8 мая." data-title="Пензенские регбисты успешно выступают на Кубке России — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский регбийный клуб «Империя» принимает участие в Кубке России по регби-7, который проходит в Кирове с 7 по 8 мая.

В турнире соревнуются 10 10 команд зоны «Урал\Поволжье».

7 мая по итогам первого дня «Империя» заняла первое место в группе А, обыграв четыре команды.

«Первым матчем игрового дня стала встреча с командой «Башнефть» из Уфы, в которой наши спортсмены одержали более чем уверенную победу со счетом 47.0. Во втором матче, встретившись с хозяевами турнира — кировской командой «Трудовые резервы», вышли вперед со счетом 19.7. Третья игра с пермским «Витязем» принесла «Империи» 36 очков, а команде противников — только 5. И заключительным матчем первого дня (и группового турнира) стала встреча с еще одной командой из Перми ПГНИУ. Пензенский регбийный клуб победил с «сухим» счетом 46:0 и занял первое место в своей группе», — сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Глава администрации Виктор Кувайцев высоко оценил старания пензенских регбистов.

«Мы гордимся успехами наших спортсменов, и желаем им победы во втором дне соревнований. В свою очередь, хочется отметить, что муниципалитет и дальше будет поддерживать развитие клуба», — заверил он.

Во второй день отборочного этапа Кубка России по регби-7 «Империи» предстоит встретиться с «Энергией» из Казани, занявшей второе место в группе В.