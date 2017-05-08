1 претендент на 19 миллионов. Троллейбусами в Пензе займутся люди Тюгаева и Фомина?

Вместо СМУП «Пензалифт» троллейбусными перевозками в Пензе теперь занимается ООО «Городской электрический транспорт». Муниципальный контракт с компанией заключен 3 мая 2017 года. Изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок уже внесены. Информация о новом перевозчике появилась на троллейбусных билетах, однако таблички в салонах троллейбусов заменить не успели — на них все еще значится: «Вас обслуживает СМУП «Пензалифт».



В мэрии пока не сделали официальных заявлений по поводу смены перевозчика. Вместе с тем информация о компании, а также ее контактные телефоны появились на сайте администрации в разделе «Предприятия пассажирского транспорта». Там, в частности, говорится, что «Горэлектротранс» «обслуживает маршруты городского наземного электрического транспорта: № 1, № 2, № 6, № 7, № 8, № 9».



Контракт стоимостью 19 миллионов 83 тысячи рублей рассчитан на два месяца и финансируется из городского бюджета, следует из документации. Предмет контракта — «выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Пензе по регулируемым тарифам». Судя по информации с сайта госзакупок, «Горэлектротранс» — единственная компания, которая заявилась на торги.



Офис ООО «Городской электрический транспорт» располагается по адресу: проезд Германа Титова, 4 лит. А. Компания была зарегистрирована совсем недавно — в феврале 2017 года, меньше чем за три месяца до того, как был заключен контракт. Ее уставный капитал составляет всего 10 тысяч рублей. 99% доли компании принадлежат другому юридическому лицу — ООО «Астра», 1% - Владиславу Волошину, он же является генеральным директором компании. Исполнительным директором ООО, согласно данным с сайта мэрии, является Алексей Кузнецов.



ООО «Городской электрический транспорт» может быть опосредованно связано со структурами и людьми, близкими братьям Олегу и Андрею Фоминым, а также экс-депутату Олегу Тюгаеву, который скрылся от уголовного преследования в Италии. Так, ООО «Астра», занимающаяся, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), финансовой арендой (лизингом и сублизингом), зарегистрирована по адресу: ул. Литвинова, 20. Здесь же по документам располагается ООО «Корпорация Дилижанс» — пензенский перевозчик, инициировавший банкротство МУП «ППП», которое раньше занималось в том числе и троллейбусными перевозками. Напомним, «Корпорация Дилижанс» принадлежит экс-депутатам пензенской Гордумы Олегу Фомину и Олегу Тюгаеву.



Генеральным директором «Астры» является Сергей Новиков. Он же ранее возглавлял комитет кредиторов МУП «ППП» и представлял в суде интересы ООО «Родник» — правопреемника «Корпорации Дилижанс» и Олега Фомина в качестве конкурсных кредиторов МУПа. Кроме того, Новиков является генеральным директором ООО «Экс Строй», зарегистрированной все по тому же адресу: ул. Литвинова, 20 и принадлежащей Олегу Тюгаеву.



Генеральный директор ООО «Городской электрический транспорт» Владислав Волошин с ноября 2016 года является председателем совета Ассоциации «СРО «Лига». Ранее эту должность занимал Олег Фомин. Конкурсный управляющий Флит Гаффанов, занимавшийся процедурой банкротства МУП «ППП» до ноября 2016 года, также являлся членом «Лиги». Напомним, причиной его отстранения послужила аффилированность «Лиги», Олега Фомина и «Корпорации Дилижанс».



Данные исполнительного директора «Горэлектротранса» Алексея Кузнецова можно найти на сайте «Корпорации Дилижанс». Там он указан в качестве заместителя генерального директора по эксплуатации.



Если утрировать, то со стороны ситуация выглядит так: контракт на троллейбусные перевозки получила компания, связанная с людьми, которые в свое время были заинтересованы и сделали все возможное, чтобы обанкротить МУП «ППП». Все это порождает вопросы: что будет по истечение тех двух месяцев действия контракта, откажется ли СМУП «Пензалифт» от работы в направлении троллейбусных перевозок, какова судьба имущества обанкротившегося МУПа, которое находится в аренде у «Пензалифта»? ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.