Спортблок: мини-футбол, триатлон (видео)

В минувшие праздничные дни женская сборная России принимала в столице команды из Чехии, Ирана и Испании. Хозяйки состязаний крупно обыграли Чехию — 11:1 и Иран — 4:0, но в решающей встрече уступили испанкам — 1:3. Александра Чернова отметилась на турнире тремя голами, а капитан «Лагуны» Ксения Олькова отличилась один раз.
Пензенские спортсмены Александр Брюханков, Анастасия Горбунова и Елена Данилова включены в состав национальной сборной для участия в третьем этапе мировой серии по триатлону. Турнир пройдет в Японии в грядущие выходные, сообщает телеканал «Экспресс».