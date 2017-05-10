Спортблок: мини-футбол, триатлон (видео)

« Лагуны-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова стали вице-чемпионками международного турнира по мини-футболу , приуроченному ко Дню Победы." data-title="Спортблок: мини-футбол, триатлон — Пенза-пресс, рунет за день">

Две футболистки пензенской «Лагуны-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова стали вице-чемпионками международного турнира по мини-футболу, приуроченному ко Дню Победы.

В минувшие праздничные дни женская сборная России принимала в столице команды из Чехии, Ирана и Испании. Хозяйки состязаний крупно обыграли Чехию — 11:1 и Иран — 4:0, но в решающей встрече уступили испанкам — 1:3. Александра Чернова отметилась на турнире тремя голами, а капитан «Лагуны» Ксения Олькова отличилась один раз.

Пензенские спортсмены Александр Брюханков, Анастасия Горбунова и Елена Данилова включены в состав национальной сборной для участия в третьем этапе мировой серии по триатлону. Турнир пройдет в Японии в грядущие выходные, сообщает телеканал «Экспресс».