В Кузнецке отметили День Победы (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основные торжества прошли на Холме воинской славы. Собравшиеся почтили живых и уже ушедших защитников Родины.

Ветеранов Великой Отечественной войны в Кузнецке остается все меньше. По официальным данным, сейчас в городе живых свидетелей войны — чуть более 100 человек. Далеко не все они смогли прийти на Холм воинской славы в День Победы. Но те, кто сделал это, держались бодро и уверенно, как и подобает победителям, сообщает телеканал «Экспресс».

«Служил я на Северном флоте на торпедных катерах. Сопровождал полярные конвои союзников, освобождал северную Норвегию, советское Заполярье», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Орлов.

«Дорогие кузнечане! Поздравляю вас от всей души с великим праздником, который мы очень долго ждали — целых четыре года», — сказала узница фашистского концлагеря Валентина Потапова.

В День Победы Кузнецк присоединился к акции «Бессмертный полк». Участники акции прошли по улицам города с портретами воевавших родственников. Каждый был готов рассказать о боевых заслугах предков.

В праздничном митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие сотни кузнечан. Все они пришли на Холм воинской славы, чтобы выразить свою признательность защитникам Родины, отстоявшим страну перед врагом.

«Тот «Бессмертный полк» — это наши святые, перед которыми мы в долгу, перед которыми мы отчитываемся за свои дела, с которыми сверяем свою жизнь, от которых черпаем свои силы: и нравственные, и физические. Будем же достойны того подвига, который совершили наши предки», — сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Участники митинга почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Завершился митинг театрализованным представлением, которое подготовили творческие коллективы Кузнецка.