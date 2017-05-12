В Пензенской области капремонт проведут в 170 домах (видео)

, в семи домах отремонтируют фасады. Четыре дома в центре Пензы ожидает комплексная реконструкция: ремонт кровли и фасадов , а также замена инженерных сетей. К работам приступили уже на 55 объектах." data-title="В Пензенской области капремонт проведут в 170 домах — Пенза-пресс, рунет за день">

В 2017 году более 170 многоквартирных домов в Пензенской области ожидает капитальный ремонт. В большинстве зданий запланирована замена лифтового оборудования, в семи домах отремонтируют фасады. Четыре дома в центре Пензы ожидает комплексная реконструкция: ремонт кровли и фасадов, а также замена инженерных сетей. К работам приступили уже на 55 объектах.

Жители дома № 67 по улице Красной на шум не жалуются — в доме проводят капитальный ремонт. Снаружи техэтажка выглядит довольно свежо, фасад здания и крышу не так давно привели в порядок. А вот старые трубы требуют замены — все-таки дому скоро пойдет пятый десяток, сообщает телеканал «Экспресс».

«70-го года постройка. Инженерные сети с тех пор практически не менялись. Проводился только текущий ремонт. Уже инженерные сети пришли в негодность. И это потребовало проведения ремонтных работ», — рассказал главный инженер подрядной организации Владимир Князев.

Подрядчик полностью обновит водопровод, систему газоотведения и проведет электромонтажные работы. Ремонт коснется каждого жителя, так как трубы меняют не только на чердаке и в подвале, но и в квартирах.

Старшая по дому Татьяна Михайлова живет здесь 20 лет. Говорит, что соседи у нее очень дружные. Вместе жильцы дома контролируют ход ремонта.

«Делают очень сознательно, пока мы мастерами довольны очень, потому что рукастые, трезвые, обязательные», — отметила Татьяна Михайлова.

А на другом конце города жители девятиэтажки на улице Бородина поднимаются по лестнице пешком. Временные неудобства приходится терпеть ради долгожданного ремонта. Скоро в доме появятся новые лифты. Их здесь не меняли с момента сдачи здания в эксплуатацию, уже больше 30 лет

«За это время, конечно, оборудование приходит в негодность. Подвальное оборудование поменяли, трубы, дело дошло до лифтов, потому что они изношены и уже устарели», — рассказал житель дома № 10 по ул. Бородина г. Пензы Николай Захаров.

Современные лифты прослужат жителям четверть века. Также в доме появятся частотные преобразователи, которые позволят экономить энергию. Сейчас в Пензенской области — больше полусотни зданий, где идет капитальный ремонт. В регионе в 2017 году планируется отремонтировать более 170 домов. Это почти в два раза больше, чем в 2016-ом.

«В пяти домах в Нижнем Ломове и Кузнецке идет ремонт крыши. В пяти домах идет ремонт инженерных сетей — Нижний Ломов, Кузнецк, город Пенза. В одном доме в Пензе идет капитальный ремонт фасада. В двух домах Сурска и Кузнецка идет комплексный капитальный ремонт», — рассказала руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

Согласно федеральному закону все собственники жилья обязаны оплачивать счета за капитальный ремонт. Однако сейчас в Пензенской области около 15% неплательщиков. Злостных — примерно пять тысяч человек, в конце лета их ждут судебные разбирательства.