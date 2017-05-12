В Пензенской области сформировали новый состав Общественной палаты 68 просмотров утвержденные , определили еще 11 членов из числа кандидатур , представленных местными общественными объединениями. Голосование прошло на совместном заседании." data-title="В Пензенской области сформировали новый состав Общественной палаты — Пенза-пресс, рунет за день"> утвержденные губернатором Законодательным Собранием регионаопределили еще 11 членов из числа кандидатурпредставленных местными общественными объединениями. Голосование прошло на совместном заседании." data-title="В Пензенской области сформировали новый состав Общественной палаты — Пенза-пресс, рунет за день"> 12 мая в 16:56