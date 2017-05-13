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В Терновке пассажирский автобус попал в ДТП

13 мая в 10:00 316 просмотров
«Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» появились фото ДТП, в которое попал пассажирский автобус и легковой автомобиль.

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В группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» появились фото ДТП, в которое попал пассажирский автобус и легковой автомобиль.

По словам автора фото, появившихся в соцсети, ДТП произошло на ул. Терешковой в Пензе.

На снимках видно, что авария произошла рядом с пешеходным переходом, а легковой автомобиль, который стал одним из участников ДТП, врезался в столб.

В комментариях к посту сообщается, что на место происшествия прибыла машина «скорой помощи».

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.

Фотография: https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456266646%2Fwall-118193328_527970
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