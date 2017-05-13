В Терновке пассажирский автобус попал в ДТП

По словам автора фото, появившихся в соцсети, ДТП произошло на ул. Терешковой в Пензе.



На снимках видно, что авария произошла рядом с пешеходным переходом, а легковой автомобиль, который стал одним из участников ДТП, врезался в столб.



В комментариях к посту сообщается, что на место происшествия прибыла машина «скорой помощи».



Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.