По словам автора фото, появившихся в соцсети, ДТП произошло на ул. Терешковой в Пензе.
На снимках видно, что авария произошла рядом с пешеходным переходом, а легковой автомобиль, который стал одним из участников ДТП, врезался в столб.
В комментариях к посту сообщается, что на место происшествия прибыла машина «скорой помощи».
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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В Терновке пассажирский автобус попал в ДТП
13 мая в 10:00 316 просмотров
В группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» появились фото ДТП, в которое попал пассажирский автобус и легковой автомобиль.
По словам автора фото, появившихся в соцсети, ДТП произошло на ул. Терешковой в Пензе.