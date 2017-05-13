Скончался экс-прокурор Пензенской области Виктор Журавлев

«Коллективы прокуратуры Пензенской области и Пензенского областного регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры скорбят вместе с родственниками и друзьями Виктора Леонтьевича Журавлева», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.



О месте и времени прощания с Виктором Журавлевым будет сообщено дополнительно.



Виктор Леонтьевич Журавлев родился 19 августа 1927 года в селе Студенец Наровчатского района Пензенской области в крестьянской семье. В 1939 году с семьей переехал в Ташкент. В 1944 году вступил добровольцем в ряды Советской Армии, где прослужил до 1952 года.



В 1956 году окончил юридический факультет Среднеазиатского государственного университета имени В. И. Ленина и был направлен на работу в органы прокуратуры Пензенской области, где прошел путь от стажера до прокурора региона — в этой должности он проработал с 1976 по 1985 годы.



Затем работал в прокуратуре СССР, прокурором войсковой части в Московской области, в 1988 году, будучи на пенсии, вернулся в Пензу, где был назначен на должность следователя районной прокуратуры.



«На службе он всегда проявлял настойчивость и добросовестность. При выявлении нарушений закона и несправедливости занимал принципиальную позицию. Одним из его наставлений были слова: «Прокурору на службе Закону важно относиться к людям с любовью». Виктора Леонтьевича всегда ценили за честность и порядочность», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.



Виктор Журавлев награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», орденом «Знак Почета» (1982), медалью «Ветеран прокуратуры» (2007), медалью Руденко (2015) и множеством других наград.