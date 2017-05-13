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В микрорайоне «Заря» еще один дом готовят к сдаче

13 мая в 17:56 542 просмотра
«Заря»

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил объекты строительства в микрорайоне «Заря»

7 из 12 домов уже введены в эксплуатацию, еще один дом практически готов к сдаче, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

«Строители сейчас занимаются обустройством подъездных путей, газонов, устанавливают игровые элементы. В ночь на воскресенье пройдут работы по асфальтировке тротуаров и установке бордюрного камня. После окончания работ по благоустройству, на проезжей части вдоль домов уложат второй слой асфальтобетонного покрытия», — сообщили в мэрии.

Мэр Пензы призвал подрядчиков выводить как можно больше людей на объект, чтобы сдать его в понедельник.

К сдаче готовятся еще два дома — там ведется внутренняя отделка и благоустройство территории.

«У нас остается мало времени до окончания сроков выполнения программы. Несмотря на это, качество выполненных работ не должно страдать», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_posetil_obekty_stroitelstva_v_mikrorayone_zarya/
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