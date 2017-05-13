В микрорайоне «Заря» еще один дом готовят к сдаче

7 из 12 домов уже введены в эксплуатацию, еще один дом практически готов к сдаче, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.



«Строители сейчас занимаются обустройством подъездных путей, газонов, устанавливают игровые элементы. В ночь на воскресенье пройдут работы по асфальтировке тротуаров и установке бордюрного камня. После окончания работ по благоустройству, на проезжей части вдоль домов уложат второй слой асфальтобетонного покрытия», — сообщили в мэрии.



Мэр Пензы призвал подрядчиков выводить как можно больше людей на объект, чтобы сдать его в понедельник.



К сдаче готовятся еще два дома — там ведется внутренняя отделка и благоустройство территории.



«У нас остается мало времени до окончания сроков выполнения программы. Несмотря на это, качество выполненных работ не должно страдать», — подчеркнул Виктор Кувайцев.