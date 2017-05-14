Кувайцев проверил состояние пензенских зон отдыха

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14 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние зон отдыха у водоемов. Он отметил, что арендаторы приступили к проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке указанных мест, но работы предстоит еще много.

«Мы видим, что с наступлением тепла к водоемам приходят жители города. Поэтому поддерживать порядок нужно уже сейчас. Покос травы, расстановку контейнеров для сбора мусора следует провести в ближайшее время», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр поручил заместителю главы администрации Юрию Ильину и начальнику управления ЖКХ г. Пензы Андрею Гришину проконтролировать работы по завозу свежего намывного песка, организации обеспечения безопасности людей, в том числе — и обновление стендов с информационными материалами, где указаны телефоны экстренных оперативных служб, результаты лабораторных исследований проб воды, телефоны экстренных служб, информация об ответственности за совершенные административные правонарушения в общественных местах, меры безопасности на воде. В местах несанкционированного купания должны быть выставлены знаки «Купание запрещено», сообщили в пресс-службе мэрии.

«В период активного посещения населением зон отдыха на каждом объекте постоянно должен находиться человек для контроля за санитарным состоянием этих мест и соблюдением правил безопасности нахождения на водных объектах. Также следует обратиться в УМВД с просьбой, чтобы они включили в маршрут патрулирования места массового отдыха населения на воде для поддержания общественного порядка», — отметил глава горадминистрации.

Напомним, в Пензе — шесть зон отдыха у воды:

— в районе улицы ул. Павлушкина, 27 (о.Пески);

— в районе ул. Сплавная, (п. Ахуны);

— в районе ул. Лядова (ГКБ СМП им. Г. А. Захарьина — южная часть);

— в районе с/т «Засека» (ул. Совхоз-техникум, 60я);

— мкр. ГПЗ-24.

— в районе Арбековских прудов (северо-западная часть).