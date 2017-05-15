Пензенским неплательщикам алиментов напомнят о долгах (видео)

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Принуждают заботиться о собственных же детях! К родителям, которые не выплачивают алименты, приходят судебные приставы, чтобы напомнить о долгах. Как правило, у алиментщиков нет не возможности, а желания.

Если судебные приставы нагрянули к должнику домой, значит, он занесен в черный список злостных неплательщиков. Многие к таким незваным гостям уже готовы. Александр — отец двухлетнего ребенка. Несколько месяцев, как потерял работу, не выплачивает малышу положенное. Мужчина задолжал более 30 тысяч рублей. Однако, с предъявленной ему суммой он не согласен — в доказательство предоставляет различные чеки.

Александр по закону обязан выплачивать на содержание своего ребенка около 9 тысяч рублей в месяц, сообщает телеканал «Экспресс». Сколько в действительности отдает мужчина, судебные приставы узнают у его супруги.

Мужчине приставы вручили требование — он должен являться к ним каждый месяц с документами, подтверждающими выплату алиментов.

«Если он не предоставит данные документы, у него будет нарушение, составляется на него протокол административного правонарушения и штраф в пользу государства», — пояснила судебный пристав-исполнитель отдела по взысканию алиментных платежей УФССП РФ по г. Пензе и г. Заречному Юлия Шурупова.

Достучаться до несознательных родителей непросто — и в прямом и переносном смысле. Нередко случается, что двери судебным приставам вовсе не открывают. У некоторых нерадивых мам и пап долги перед детьми достигают несколько сотен тысяч, а в общей сложности пензенские неплательщики алиментов задолжали более 270 миллионов рублей.

«На сегодняшний день на принудительном исполнении в отделе по взысканию алиментов по г. Пензе и г. Заречному находятся 3 316 исполнительных производств, с начала года взыскано 11 млн 858 тысяч рублей», — отметила судебный пристав-исполнитель отдела по взысканию алиментных платежей УФССП РФ по г. Пензе и г. Заречному Елена Андриянова.

За отказ от выплаты алиментов можно попасть за решетку. За последние пять месяцев к уголовной ответственности привлечены 65 должников, к административной — более 150. Чаще суд все-таки принуждает неплательщика рассчитаться, например, направив на обязательных работах. Иногда в счет алиментов могут конфисковать имущество. Тем, кому пока удается избегать встречи с приставами, радоваться не стоит. Им долги не простят.