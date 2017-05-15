« Пенза-Пресс» провели расследование и узнали , есть ли будущее у микрорайона Заря." data-title="Есть ли будущее у микрорайона Заря? — Пенза-пресс, рунет за день">

Съездить в микрорайон Заря нас с коллегами заставило чисто журналистское любопытство. Показания пишущей братии разнятся: одна часть рисует картины Армагеддона для несчастных жителей, которых злобная власть выселила за 101 километр. Вторая часть вполне спокойно, не пытаясь приукрашать действительность, рассказывает, что к чему.

Путешествие наше началось из центра города. Мы довольно-таки быстро, без пробок по Проспекту Победы добрались до поста ГИБДД и свернули по указателю на дорогу, которую, к слову сказать, недавно отремонтировали. Весь путь до Зари занял 15 минут. По дороге нам несколько раз попадались полупустые маршрутки и автобусы № 25. Они идут от Зари до Центрального рынка, что выгодно отличает микрорайон, скажем, от Засечного. Там транспорт ходит только до окраины города.

Мы насчитали три остановочных павильона, состояние их вполне приличное, скопление людей в 9 утра мы не наблюдали.

Несмотря на интенсивную стройку, пешеходные дорожки и проезжая часть в хорошем состоянии. Наша группа, состоящая из представительниц прекрасного пола, уверенно чувствовала себя на каблуках. Для верности решили поинтересоваться у местных жителей, в каком состоянии находятся пешеходные зоны.

Юрий Нурлабилялович часто приезжает к дочери в гости. Вот и сегодня вышел прогуляться и присел на любимую лавочку.

«Я пенсионер, чернобылец. У меня проблемы с ногами, хожу с палочкой. Тротуары удобные, ходить можно», — рассказал он.

На предмет качества тротуаров мы справились также у молодой мамы Натальи Скворцовой, которая каждый день по несколько раз выходит гулять с сыном Женей: «Квартиру в Заре мы купили. Хотелось жить с сыном в чистом районе на свежем воздухе, подальше от городского шума и загазованности. Микрорайон хороший. Дорога, тротуары — с коляской везде без проблем можно проехать.

Большинство жителей микрорайона знают, что застройщики без проблем откликаются на просьбы жителей и оперативно устраняют недоделки. Стройку в Заре ведут пензенские компании из числа большой пятерки лидеров, которые дорожат своей репутацией.

Сотрудник управляющей кампании Виталий работает в Заре уже год. Работу свою молодой человек нервной не считает:

«Здесь хорошо обслуживают, управляющая компания стремится все претензии устранять моментально. Если жители чем-то не довольны, и администрация, и управляйка стараются вовремя эти неудобства устранить. Как мне кажется, если кто-то и говорит, что ему здесь не нравится, то это только потому, что раньше они жили в центре, а теперь их будто бы поселили далеко, но по факту здесь будет хороший микрорайон со всем, что необходимо для жизни. Говорить о том, что это плохое место, я бы не стал. Я бы сюда сам переехал», — отметил мужчина.

Такого же мнения придерживается и Мария Пиканина. Ее питомец Герда тоже всячески выражала удовольствие от жизни в микрорайоне и облизывала руки журналистам, радуясь вниманию к своей персоне: «Я переехала сюда год назад. Квартиры хорошие, меня все устраивает. У нас в семье 4 человека, всем все нравится».

В объектив нашего фотоаппарата попали также благоустроенные детские площадки, футбольное поле и спортивная коробка. Все подъезды жилых домов оборудованы удобными пандусами.

Понятно, что микрорайон пока переживает «подростковые» болезни. Еще какое-то время будет продолжаться стройка. Молодым деревьям, которые жители с большой любовью и заботой высаживают рядом со своими домами, понадобятся годы, чтобы под сенью своих крон спасать жителей от летнего зноя.

Продолжается строительство гипермаркета, где уже вовсю идут отделочные работы. Открытие ждут к лету. На финишную прямую выходит строительство детского сада. К сдаче со дня на день готовятся еще два новых дома.

Мы с коллегами, честно признаться, никогда в Заре не были. И по результатам турне сделали несколько выводов. Первый и главный: микрорайон находится в окружении элитных коттеджных поселков. А такие поселки не появляются на невостребованных территориях. Второй вывод: сюда стоит ехать ради чистого воздуха и тишины, которая царит вокруг. Третий вывод: когда заработают инфраструктурные объекты, а произойдет это уже в этом году, микрорайон из разряда обсуждаемых вполне может перейти в разряд элитных.

И как выяснилось, здесь живут не только переселенцы. Есть люди, которые голосуют за Зарю рублем. Среди наших коллег тоже нашлись люди, которые заинтересовались стоимостью квадратного метра в микрорайоне и в его окрестностях.