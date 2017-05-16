В Пензенской области перезахоронят бойцов Великой Отечественной войны

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В областной центр для перезахоронения доставлены останки двух бойцов пензенской 61-й стрелковой дивизии, которые были обнаружены во время поисковых работ в Рогачевском районе Гомельской области Республики Беларусь.

«Пензенский поисковый отряд «Крепость» проводил раскопки в местах, где в июле и августе 1941 года сражались пензенцы. В ходе поисков удалось поднять останки двух бойцов, которые оказались уроженцами нашего региона», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Вопрос доставки останков на Родину в кратчайшие сроки удалось разрешить благодаря активному взаимодействию правительства Пензенской области, представительства МИД РФ в городе Самаре и Гомельского областного исполнительного комитета Беларуси.

Члены поискового отряда «Крепость» нашли родственников участников Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

Со всеми воинскими почестями на Родине будут перезахоронены Николай Курышов (Пензенского район) и Дмитрий Шиндякин (Шемышейский район).