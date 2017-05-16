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На службу в армию проводили 136 пензенцев (видео)

16 мая в 20:08 184 просмотра
, Челябинске, Голицыно и Севастополе.

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В областном сборном пункте прошел День призывника. На этот раз в вооруженные силы страны отправились 136 пензенцев. Они будут служить в Самаре, Челябинске, Голицыно и Севастополе.

«Для того, чтобы жителям города показать, что мы продолжаем одевать в плановом порядке призывников на территории сборного пункта, мы подчеркнули все формы одежды: в черном цвете, форма МЧС, ВКС, ВДВ», — отметил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

Торжественные проводы новобранцев на плацу областного сборного пункта, по традиции, завершились возложением цветов к обелискам героев-пензенцев, показательными выступлениями бойцов отряда мобильного особого назначения. Затем будущим воинам вручили памятные подарки.

Из Пензенской области на службу в армию уже отправили более 300 человек. Весенний призыв продлится до 15 июля. Ряды вооруженных сил России должны пополнить около полутора тысяч пензенских новобранцев, сообщает телеканал «Экспресс».

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