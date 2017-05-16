Вся правда о клещах. Ликбез от «Пенза-Пресс»

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В Пензу наконец пришло долгожданное тепло, и многие стремятся больше времени проводить на открытом воздухе — отправляются на прогулку в лес, выезжают на природу, на дачу. Однако не стоит забывать о том, что такой досуг сопряжен не только с положительными эмоциями. Многие слышали о существовании клещей, но мало кто знает, чем опасен укус паразита и как от него уберечься.

Для того, чтобы отдых на природе принес исключительно удовольствие и не вылился в проблемы со здоровьем, ИА «Пенза-Пресс» подготовило для своих читателей материал, в котором собрана вся важная информация о клещах и о том, как обезопасить себя от укуса.

Чем они опасны?

Клещ через укус может заразить человека разными опасными заболеваниями, самые распространенные среди которых — клещевой энцефалит, возвратный клещевой тиф, сыпной клещевой тиф, туляремия, геморрагическая лихорадка, болезнь Лайма (боррелиоз), эрлихиоз и ку-лихорадка. Большинство из этих болезней имеют тяжелые симптомы и способны надолго вывести человека из строя. Некоторые из них могут даже угрожать жизни.

Среда обитания клещей

Клещи имеют обыкновение жить в сухостое. Сухая трава, высушенные ветви кустарников и деревьев — их излюбленная среда обитания. Однако клещи прекрасно чувствуют себя и на сочной растительности. В смешанном лесу велика вероятность встретиться с этими паразитами на лиственных деревьях. Поэтому при прогулке по лесу или на лугу нужно проявлять особую осторожность.

Как они охотятся?

Клещи реагируют на дыхание, запахи животных, тепло, влагу и вибрации тела. Некоторые распознают тени. Они сидят на траве или низких кустарниках. Клещи не прыгают и не летают, только ползают. Зацепившись за тело, шерсть или одежду, они начинают ползти в поисках кожи. Некоторые впиваются почти сразу, другие ползают от 10 минут до двух часов и готовятся к тому, чтобы впиться, — время зависит от стадии их развития и вида.

Период наибольшей активности

Сезон активности клещей — с марта по октябрь. В ожидании организма-донора клещи могут поддерживать существование месяцами и даже годами. Они способны пережить мягкую зиму и «оживают» весной, когда температура поднимается выше +7 градусов.

Признаки укуса

Укус клеща не сопровождается у человека болевыми ощущениями. Присосавшийся клещ может долго оставаться незамеченным. Через несколько часов после укуса появляются слабость, сонливость, озноб, ломота в суставах и светобоязнь. Яркость этих признаков зависит от количества укусов и индивидуальных особенностей организма.

Среди первых симптомов укуса клеща выделяют повышение температуры до 37−38 градусов, тахикардию (более 60 ударов в минуту), зуд и кожные высыпания, а также увеличение лимфоузлов.

Сильные ответные реакции организма человека на укус клеща проявляются и в виде головной боли, тошноты и рвоты, затрудненного дыхания.

Почему мы не ощущаем укус клеща?

Во время укуса в ранку выделяется обезболивающее вещество. В течение первых двух часов пребывания на коже клещ, как правило, не успевает впрыснуть содержимое своего тела в организм человека, а значит, заражения не происходит. Однако чем дольше он находится на коже, тем выше риск инфицирования. После того, как насытятся, клещи могут отпадать сами, однако чаще их приходится снимать с кожи.

Вы обнаружили укус. Чего делать нельзя?

1. Клеща нельзя поджигать, смазывать маслами, лаком, жидким мылом и другими жидкостями — это вызовет у него панику, он может выпустить больше слюны, пытаясь выбраться и защититься. Вероятнее всего, он погибнет, и при гибели может отрыгнуть содержимое кишечника.

2. Не стоит ждать, пока клещ выползет сам.

3. Нельзя давить его голыми руками, пытаться оторвать. Так вы не только не избавитесь от проблемы, но и усугубите ее. Вы можете оторвать тело клеща от головы, которая так и останется под кожей, при этом сам паразит останется жив.

Что нужно делать при обнаружении укуса?

Клеща необходимо удалить как можно скорее.

1. Подготовьте марлю, бумагу или пинцет, наденьте перчатки. Приготовьте баночку с увлажненной бумагой или ватой.

2. Постарайтесь не сломать хоботок и не брать клеща за брюшко (даже пинцетом): вы можете раздавить его и инфицировать рану сами, или его может «стошнить» в рану от надавливания. Вытягивайте клеща, но не выкручивайте и не раскачивайте. Если часть тельца все же отломилась, и вы не можете удалить хоботок чистыми щипцами, рану следует обработать алкоголем или йодом и дать зажить. Расковыривая рану, вы можете усугубить ситуацию, размазав жидкости, которые выделил клещ.

3. Продезинфицируйте рану алкоголем, йодом или промойте водой с мылом. Рана заживает около недели, иногда вокруг укуса появляется легкое покраснение.

4. Сдавать анализы крови на боррелиоз и энцефалит следует не ранее, чем через 10 дней. Нужно следить за температурой тела, самочувствием и пищеварением. Если в месте укуса начинает появляться покраснение, это может быть реакция на боррелий. На ранних стадиях клещевой боррелиоз легко поддается лечению.

5. Клеща можно сдать на анализ — для собственного успокоения и для внесения его в статистику, но только в том случае, если он живой. Два дня его можно продержать в банке с влажной ватой или бумагой в холодильнике.

Последствия укуса клеща

Из-за укуса этого паразита может наступить поражение:

— нервной системы — энцефалиты, энцефаломиелиты, различные варианты эпилепсий, гиперкинезов, головные боли, парезы, параличи;

— суставов- артралгии, артриты;

— сердечнососудистой системы — аритмия, скачки артериального давления;

— легких — пневмония, следствие легочных кровотечений;

— почек- нефриты, гломерулонефриты;

— печени- нарушения пищеварения.

Если вас укусил энцефалитный клещ, то существует несколько вариантов течения заболевания. В лучшем случае в течение двух месяцев вы будете подвержены астеническому синдрому (хронической усталости), в худшем — организм после длительного лечения так и не сможет полностью восстановиться, и пациенту будет присвоена степень инвалидности. Если лечить заболевание неправильно, то возможен летальный исход.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Для того, чтобы снизить риск укуса, ИА «Пенза-Пресс» рекомендует пользоваться репеллентами (пахучими веществами, отпугивающими насекомых) и внимательнее относиться к выбору одежды для отдыха на природе. Подробнее остановимся на каждом способе защиты от клещей.

— Одежда. Лучше всего для похода в лес подойдет куртка из гладких тканей: клещу будет сложнее удержаться на ней, нежели на шероховатой ткани. Свитер, рубашку или футболку рекомендуется заправить в брюки или штаны. Обувь выбирать высокую, идеально подойдут резиновые сапоги. Голову покрыть плотной шапочкой или косынкой, потому что отыскать клеща в волосах очень сложно.

— Репелленты. Желательно, чтобы они были против Этот вид защиты принесет больше всего уверенности и спокойствия. Акарициды, которые наносятся на одежду, — более токсичные. Не следует наносить их на кожу, по возможности не стоит использовать их на животных. Опрыскивание лучше производить на открытом воздухе, после этого одежду следует оставить проветриться.

Кроме того, после прогулки следует провести тщательный осмотр тела, волос и одежды. Примите душ и по возможности постирайте одежду (лучше горячей водой. У детей стоит осматривать подмышки, голову, сгибы рук и ног, запястья, области за ушами и сами ушные раковины, талию и пупок.

Также не рекомендуется приносить домой еловые шишки — в них очень часто сидят затаившиеся клещи.

Для передвижения в целях безопасности следует выбирать сосновые боры, рощи, без кустарников, поляны и места, где солнечно и ветрено.

Клещи — угроза для животных

Не меньшую опасность клещи представляют и для ваших домашних любимцев. Клещи часто незаметно цепляются к шерсти животных. Если вы заметили, что ваш питомец потерял активность, аппетит и ведет себя странно — возможно, его укусил клещ. Симптомы заболеваний у животных проявляются поздно — через-неделю-три и позже.

Если вы заметили на своем любимце клеща, его следует немедленно извлечь по тем же правилам, что и у человека. Подробнее о том, как уберечь животных от укуса паразита, ИА «Пенза-Пресс» в ходе онлайн-брифинга рассказала ветеринар Ирина Чикарева.