В Пензе завершились соревнования межрегионального кубка « Весна-2017» 234 просмотра « Весна-2017» на призы ПРФСДЮОО « Юная Гвардия» проходили в Пензе." data-title="В Пензе завершились соревнования межрегионального кубка «Весна-2017» — Пенза-пресс, рунет за день"> 16 мая в 17:58