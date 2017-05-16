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В Пензе завершились соревнования межрегионального кубка «Весна-2017»

16 мая в 17:58 234 просмотра
«Весна-2017» на призы ПРФСДЮОО «Юная Гвардия» проходили в Пензе.

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Состязания по художественной гимнастике «Весна-2017» на призы ПРФСДЮОО «Юная Гвардия» проходили в Пензе.

«Более 300 спортсменок из Республики Башкортостан, Республики Мордовии, Республики Татарстан, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областей», — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры спорта.

В групповых упражнениях прияли участие 27 команд. В индивидуальных программах соревновались 200 спортсменок.

Участницы из Пензы завоевали первые места в следующих программах: КМС в индивидуальном первенстве среди спортсменок 2002, 2003 и 2004 годов рождения.

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