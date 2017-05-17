В Пензе ликвидируют «Агентство ипотечного кредитования»

Соответствующее решение было принято 13 марта 2017 года. Генеральный директор ОАО Евгений Рыжов, который в декабре 2015 года сменил на этой должности Вениамина Бочкарева, с 22 марта 2017 года является руководителем ликвидационной комиссии, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.



Решение принято департаментом государственного имущества Пензенской области (является учредителем ОАО — прим. ред.) в связи с тем, что деятельность акционерного общества не осуществляется более двух лет. Об этом сообщил 15 мая представитель АИК А. Петрухин на заседании Арбитражного суда Пензенской области по делу о банкротстве компании.



В тот же день, когда было принято решение о ликвидации АИК, государственное унитарное предприятие Пензенской области «Областная газоэнергетическая компания» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области о признании акционерного общества банкротом. 14 марта заявления о вступлении в дело о банкротстве подали коммерческий банк «Глобэкс» (сумма исковых требований — 394,8 млн рублей) и ООО «ТНС Энерго Пенза». Как пояснил в ходе судебного заседания представитель АИК, на 30 апреля задолженность компании составляет 482 млн рублей. По его словам, в настоящее время часть документации компании изъята сотрудниками Следственного комитета.



По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» было зарегистрировано в декабре 2003 года. Его уставный капитал составляет свыше 981 млн рублей. Компания являлась региональным оператором федерального «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» и занималась выдачей ипотечных кредитов, реализацией социальных жилищных программ, а также строительством жилья.