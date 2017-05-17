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Пензенский пловец завоевал «серебро» на первенстве России

17 мая в 12:15 56 просмотров
«ПОСДЮСШОР водных видов спорта» и центра спортивной подготовки Пензенской области Егор Павлов занял второе место на первенстве России по плаванию среди юношей 15−16 лет и девушек 13−14 лет в Саранске.

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Представитель «ПОСДЮСШОР водных видов спорта» и центра спортивной подготовки Пензенской области Егор Павлов занял второе место на первенстве России по плаванию среди юношей 15−16 лет и девушек 13−14 лет в Саранске.

Соревнования являются отборочными на III этап (финал) спартакиады учащихся России 2017 года.

Более 760 спортсменов из 62 регионов Российской Федерации борются за победу в соревнованиях. 26 индивидуальных номеров и шесть эстафет предусмотрено в программе соревнований.

Команду Пензенской области представляют 13 спортсменов.

«Егор выступал в финальном заплыве на дистанции 100 метров стилем «баттерфляй». Тренирует юного спортсмена Наталья Абрамова», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/05/17/11331478
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