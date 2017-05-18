По факту падения самолета в Пензенской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).



Напомним, авиакатастрофа произошла около 10.40 17 мая в районе села Матчерка Земетчинского района. Следователи установили, что самолет «Бекас X-32», занимавшийся опылением полей, зацепил высоковольтные провода и упал. Пилот скончался на месте.



«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз. Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия. В ближайшее время ожидается прибытие специалистов Межгосударственного авиационного комитета», — пояснили в пресс-службе следственного управления на транспорте.



В качестве версий авиакатастрофы рассматривают технические неисправности самолета, ошибка пилота и использование некачественного топлива.