« Лагуна-УОР» с «серебром» в Чемпионате России." data-title="Ассоциация мини-футбола России поблагодарила Ивана Белозерцева — Пенза-пресс, рунет за день">

Эмиль Алиев поблагодарил главу региона за активное участие и помощь в развитии мини-фубола, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.



«Благодаря Вашей поддержке футболисты, тренерский и административный штаб смогли показать высокий уровень спортивного мастерства, профессионализма и стремления к победе, что и позволило добиться такого высокого результата», — отметил Эмиль Алиев.



Накануне, 17 мая, Иван Белозерцев встретился с игроками и тренерами МФК «Лагуна-УОР», который стал серебряным призером чемпионата России по мини-футболу среди женских команд сезона 2016−2017 годов.