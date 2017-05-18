Эмиль Алиев поблагодарил главу региона за активное участие и помощь в развитии мини-фубола, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
«Благодаря Вашей поддержке футболисты, тренерский и административный штаб смогли показать высокий уровень спортивного мастерства, профессионализма и стремления к победе, что и позволило добиться такого высокого результата», — отметил Эмиль Алиев.
Накануне, 17 мая, Иван Белозерцев встретился с игроками и тренерами МФК «Лагуна-УОР», который стал серебряным призером чемпионата России по мини-футболу среди женских команд сезона 2016−2017 годов.
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Ассоциация мини-футбола России поблагодарила Ивана Белозерцева
18 мая в 11:15 210 просмотров
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поздравил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцев и команду МФК «Лагуна-УОР» с «серебром» в Чемпионате России.
Эмиль Алиев поблагодарил главу региона за активное участие и помощь в развитии мини-фубола, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.