Многие пензенцы обратили внимание на то, что участок у здания бывшего тира на ул. Белинского, который находится между кинотеатром «Родина» и строящимся Спасским кафедральным собором, обносят забором.
«Уже врыты столбы, в перспективе все тропинки и тротуар будут закрыты для прохода на ул. Белинского и далее — в сквер им.
В мэрии Пензы пояснили, что участок площадью 1600 кв. метров стоит на кадастровом учете и «активно огораживается, вследствие чего происходит перекрытие сложившихся пешеходных путей».
«Подготовлен проект приказа о назначении внеплановой выездной проверки соблюдения собственником земельного участка, расположенного по ул. Белинского, 5 в Пензе, требований земельного законодательства […]", — отмечено в ответе вице-мэр Пензы Андрея Шевченко на запрос ИА «Пенза-Пресс».
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Пензенцы возмущены забором, перекрывающим дорогу на ул. Белинского
18 мая в 13:58 72 просмотра
Мэрия Пензы проведет внеплановую проверку в отношении собственника, который обносит забором участок на ул. Белинского, прямо за кинотеатром «Родина».
Многие пензенцы обратили внимание на то, что участок у здания бывшего тира на ул. Белинского, который находится между кинотеатром «Родина» и строящимся Спасским кафедральным собором, обносят забором.