Пензенцы возмущены забором, перекрывающим дорогу на ул. Белинского

Многие пензенцы обратили внимание на то, что участок у здания бывшего тира на ул. Белинского, который находится между кинотеатром «Родина» и строящимся Спасским кафедральным собором, обносят забором.



«Уже врыты столбы, в перспективе все тропинки и тротуар будут закрыты для прохода на ул. Белинского и далее — в сквер им. М. Ю. Лермонтова . Тиру отдали 16 соток земли в пользование, хотелось бы узнать, что планируется на данном участке?» — поинтересовался один из пензенцев в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».



В мэрии Пензы пояснили, что участок площадью 1600 кв. метров стоит на кадастровом учете и «активно огораживается, вследствие чего происходит перекрытие сложившихся пешеходных путей».



«Подготовлен проект приказа о назначении внеплановой выездной проверки соблюдения собственником земельного участка, расположенного по ул. Белинского, 5 в Пензе, требований земельного законодательства […]", — отмечено в ответе вице-мэр Пензы Андрея Шевченко на запрос ИА «Пенза-Пресс».



