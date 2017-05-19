В Пензе изменилась схема движения маршрутки № 86

С 22 мая в Пензе изменена схема движения автобусного маршрута № 86.

Маршрут продлили, теперь он начинается от остановки «Художественное училище» и заканчивается в микрорайоне «Кривозерье».

Движение автобусов теперь будет осуществляться по схеме: Ладожская — Дачная — Ладожская — Комарово — ДС «Буртасы» — Универсам № 175 — Аптека — Салон быта — Могилевский дворик — Колледж управления — Автодром — ТЦ «Лента» — Путепровод — ул. 8 Марта — Рембыттехника — Бекешская — Некрасова — Приборостроительный колледж — Шевченко — Захарова — (По требованию — Роддом) — Пацаева — Ленинградская — Гарнизонный дом офицеров — ПГПУ — ПГУ — Художественное училище — Чкалова — ОАО «Электромеханика» — Универсам — Профкурсы — Дворец Водного спорта — Дизельный завод — Фабрика игрушек — Окружная — маг. «Пригородный» (Горводоканал) — Кривозерье.

«Целью нововведения является совершенствование маршрутно-транспортной сети города Пензы», — сообщили в пресс-службе администрации Пензы.