о наказании за незаконную магическую деятельность. Пензенский астролог Екатерина Церрум сделала прогноз: примут закон или нет." data-title="Астролог из Пензы ответила Милонову предсказанием — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект о наказании за незаконную магическую деятельность. Пензенский астролог Екатерина Церрум сделала прогноз: примут закон или нет.

Виталий Милонов предлагает считать оккультные услуги медицинской деятельностью и наказать за незаконное занятие народной медициной. Под это понятие попадают астрологи, ясновидящие, маги, гадалки, знахарки и др.

По словам Екатерины Церрум, для того, чтобы узнать судьбу законопроекта, она воспользовалась хорарной астрологией*.

«Милонов написал закон о преследовании астрологов, и всех, упомянутых в ОКВЭД 95 [Общероссийский классификатор видов экономической деятельности]. Как только я прочла это, подумала: а примут ли этот закон? Нет! Ответила мне хорарная карта. Карта прилагается», — написала астролог в Facebook.

*Хорарная астрология — это техника для ответа на конкретный вопрос. Для этого используется время и место задания вопроса, по этим данным и строится карта. По ней читается ответ.