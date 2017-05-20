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Кувайцев призвал благоустроить сквер «Бессмертного полка»

20 мая в 16:55 246 просмотров
, касающихся контроля за местами отдыха возле водоемов, усиления работы в части сноса домов и приведения в порядок затронутых сносом участков, а также благоустройства скверов.

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20 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания дал ряд поручений, касающихся контроля за местами отдыха возле водоемов, усиления работы в части сноса домов и приведения в порядок затронутых сносом участков, а также благоустройства скверов.

В частности, глава администрации поручил благоустроить сквер «Бессмертного полка» и установить там предупреждающую табличку о том, что ведется видеонаблюдение.

Также мэр большое внимание уделил покосу травы. По его словам, работа в данном направлении ведется недостаточно эффективно.

Главы районных администраций сообщили, что основные усилия направлены на «красные линии».

«За «красными линиями» — тоже проблемные участки, и ваша задача состоит в том, чтобы управляющие компании приняли необходимые меры», — отметил он.

Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину контролировать этот процесс с обязательным предоставлением ежедневного отчета, включающего информацию о том, какие были сделаны объемы и сколько для этого было привлечено техники.

Про нанесение дорожной разметки сообщил директор Департамента ЖКХ Андрей Скрипкин.

«Начались подготовительные работы, разметка будет нанесена термопластиком. Вчера по гарантии восстановили улицу Терновского, сегодня будем работать на улице Кирова», — сказал он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_ryad_porucheniy_na_utrennem_oveshchanii/
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