В Пензе обсудили обустройство прохода к Спасскому собору

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В Пензенской епархии прошло совещание по благоустройству и развитию территорий, прилегающих к Спасскому кафедральному собору.

«В обсуждении темы приняли участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов, главный архитектор города Зуфар Зиятдинов, главный художник Пензы Сергей Петров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Участники встречи обсудили возможность обустройства прохода от памятника Первопоселенцу к храму.

Проход концептуально свяжет основные архитектурные доминанты центральной части города: собор, мемориальный комплекс «Оборонительный вал», памятник Первопоселенцу и Церковь Преображения Господня.

«В связи с увеличением трафика движения улица Белинского, а также объекты культурного наследия, общественного питания и отдыха получат новую жизнь», — сказал Виктор Кувайцев.