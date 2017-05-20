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В Пензе обсудили обустройство прохода к Спасскому собору

20 мая в 14:31 174 просмотра
, прилегающих к Спасскому кафедральному собору.

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В Пензенской епархии прошло совещание по благоустройству и развитию территорий, прилегающих к Спасскому кафедральному собору.

«В обсуждении темы приняли участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов, главный архитектор города Зуфар Зиятдинов, главный художник Пензы Сергей Петров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Участники встречи обсудили возможность обустройства прохода от памятника Первопоселенцу к храму.

Проход концептуально свяжет основные архитектурные доминанты центральной части города: собор, мемориальный комплекс «Оборонительный вал», памятник Первопоселенцу и Церковь Преображения Господня.

«В связи с увеличением трафика движения улица Белинского, а также объекты культурного наследия, общественного питания и отдыха получат новую жизнь», — сказал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prinyal_uchastie_v_soveshchanii_po_organizatsii_prokhoda_k_soboru/
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