В Пензе обсудили обустройство прохода к Спасскому собору

«В обсуждении темы приняли участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов, главный архитектор города Зуфар Зиятдинов, главный художник Пензы Сергей Петров», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Участники встречи обсудили возможность обустройства прохода от памятника Первопоселенцу к храму.
Проход концептуально свяжет основные архитектурные доминанты центральной части города: собор, мемориальный комплекс «Оборонительный вал», памятник Первопоселенцу и Церковь Преображения Господня.
«В связи с увеличением трафика движения улица Белинского, а также объекты культурного наследия, общественного питания и отдыха получат новую жизнь», — сказал Виктор Кувайцев.