В Пензе подвели итоги многодневной велогонки на шоссе

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В Пензе подведены итоги многодневной гонки по велоспорту на шоссе в рамках Всероссийских соревнований, чемпионата и первенства ПФО

«В соревнованиях приняли участие около 200 человек: из Пензы, Саратова, Пугачева, Чувашской Республики¸ Республики Татарстан, Республики ДНР, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Тверской, Рязанской, Тульской областей», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Спортсмены состязались в 12 возрастных группах. Велосипедисты соревновались в индивидуальной гонке (пролог) на 3,8 км, групповой гонке (25 км, 60 км., 80 км.), индивидуальной гонке на 10 км., групповой гонке (на 25 км., 55 км., 75 км.).

Со списком победителей и призеров гонки можно ознакомиться здесь.