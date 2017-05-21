На Jazz May Penza заработал фестивальный городок с арт-объектами

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20 мая прошел второй день международного фестиваля Jazz May Penza (6+). Программу открыли ученики и коллективы музыкальных школ.

Перед пензенцами выступали местные музыкальные коллективы — Jamberry, Единорок, P+Project п/у Петра Андронова и Silver Foxes. Также гостей фестиваля радовали самарские исполнители — Brilliant Corners и Дмитрий Болдырь, Монокль, Moving Club Band и OceanJazzBand.

Зрители заняли практически весь партер, располагались за застеленном газоне.

20 мая была организована работа фестивального городка с арт-объектами.

Напомним, фестиваль стартовал 19 мая и завершится 21-го. В этом году в нем принимают участие представители семи стран. Подробную программу Jazz May-2017 можно посмотреть здесь.

Прочитать о том, как прошел первый день фестиваля, можно здесь.