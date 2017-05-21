Пензенские спасатели готовятся к открытию купального сезона (видео)

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1 июня в Пензенской области откроется купальный сезон. До этого сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра должны обследовать пляжи и водоемы, чтобы дать свое заключение о том, насколько безопасным будет отдых на воде. Однако и без того у спасателей работы хватает.

В режиме постоянной готовности. На пульт оперативного дежурного поступает сигнал и уже через мгновение спасатели мчатся на помощь.

В среднем, за сутки бригада поисково-спасательной службы совершает четыре-пять выездов. Вызовы — различные: автомобильные аварии, пожары, обрушения. Их главная задача — вызволить человека из беды.

Поисково-спасательная служба — одно из основных подразделений Пензенского пожарно-спасательного центра, как и пожарно-спасательная часть № 50.

За май сотрудники пожарно-спасательной части совершили около 20 выездов. В основном — на ликвидацию загораний травы. На таких вызовах чаще всего используют УАЗы — им не страшно любое бездорожье.

За 2016 год подразделения противопожарной службы области совершили около 200 выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. По сравнению с 2015 — это почти в два раза больше. Ежегодно сотрудники подразделений спасают более 500 человек, и этот показатель с каждым годом растет. Увеличивается и количество спецтехники.

«Хотелось бы высказать отдельную благодарность губернатору и правительству Пензенской области за оказание поддержки в развитии противопожаной службы, поисково-пожарной службы. Благодаря этому мы ежегодно приобретаем новые образцы техники, спасательные инструменты. Впервые за 20 лет мы в этом году приобрели аварийно-спасательный автомобиль на базе «Газели», в следующем году мы планируем приобрести два новых пожарных автомобиля», — рассказал Сергей Акулов, начальник Пензенского пожарно-спасательного центра.

У сотрудников Пожарно-спасательного центра нет времени для отдыха. Работы хватает всегда. Особенно летом. Так, с 1 июня стартует пляжный сезон. До этого спасателям необходимо обследовать все пляжи и дно водоемов. Проверку начнут на этой неделе, сообщает канал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.