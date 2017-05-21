В Кузнецком районе открыли коворкинг-центр (видео)

«Им организовали рабочие места полностью оборудованные: стол, стул, офисная техника, и они на правах аренды предоставляют услуги на нашей территории. В открытом пространстве без каких-либо стен. Для удобства у нас есть переговорная комната, в которой можно индивидуальные вопросы решить», — сообщает Елена Шляпникова — директор многофункционального центра Кузнецкого района.
Предприниматели Кузнецкого района могут оформить необходимые документы и получить консультации различных специалистов. Организация рабочего пространства подобным образом позволяет существенно экономить время клиентов многофункционального центра.
«Фактически в этом здании, которое оформлено согласно бренду МФЦ, прекрасном, чистом, уютном, находятся все структуры, которые могут помочь предпринимателю от начала. В районах подобной структуры на сей день пока не создано, кроме Кузнецкого района», — отметил Николай Крутов, заместитель министра экономики Пензенской области.
Представителям областного правительства рассказали о принципах работы центра. Начинание Кузнецкого района было признано успешным.
«Конечно, это начало. Я думаю, МФЦ будет и дальше совершенствовать эту систему, но задача одна: бизнес не должен испытывать проблем от бюрократических проволочек», — подчеркнул Валерий Костин, глава администрации Кузнецкого района.
Сейчас в многофункциональном центре идет ремонт конференц-зала. В дальнейшем там планируется проводить обучающие семинары для клиентов бизнес-центра, сообщает «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.