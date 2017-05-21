( 6+)." data-title="В Пензе на Юбилейной площади планируют обустроить газон — Пенза-пресс, рунет за день">

«Фестиваль не только способствует эстетическому, культурному воспитанию общества, но и работает на повышение авторитета города, добавляет ему популярности. Радует, что воспитанники наших музыкальных школ выступают вместе с известными музыкантами в сфере джаза и набираются опыта», — отметил глава городской администрации.

Организаторы фестиваля, в свою очередь, поблагодарили представителей власти за помощь в реализации проекта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев сообщил о намерении проработать с руководством ГАУК «Пензаконцерт» вопрос дополнительного обустройства в какой-либо части Юбилейной площади живого газона. По его мнению, это позволило бы улучшить условия отдыха для детей во время проведения массовых мероприятий.