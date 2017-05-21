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В Пензе на Юбилейной площади планируют обустроить газон

21 мая в 16:12 252 просмотра
(6+).

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник городского управления культуры Вера Фейгина посетили площадки фестиваля Jazz May (6+).

«Фестиваль не только способствует эстетическому, культурному воспитанию общества, но и работает на повышение авторитета города, добавляет ему популярности. Радует, что воспитанники наших музыкальных школ выступают вместе с известными музыкантами в сфере джаза и набираются опыта», — отметил глава городской администрации.

Организаторы фестиваля, в свою очередь, поблагодарили представителей власти за помощь в реализации проекта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев сообщил о намерении проработать с руководством ГАУК «Пензаконцерт» вопрос дополнительного обустройства в какой-либо части Юбилейной площади живого газона. По его мнению, это позволило бы улучшить условия отдыха для детей во время проведения массовых мероприятий.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_jazz_may_penza_povyshaet_avtoritet_goroda/
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