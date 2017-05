Группа Dock In Absolute: У джаза еще будет большая эволюция 194 просмотра ( 6+) выступила люксембургская группа Dock In Absolute. Трио молодых музыкантов выступает на крупнейших джазовых мероприятиях по всему миру. Пианист Жан-Филипп Кош , басист Дэвид Кинцигер и барабанщик Эрик Андре Мингельбье поделились с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс» Анреем Бритенковым впечатлениями от Jazz May и рассказали о главной цели своей группы." data-title="Группа Dock In Absolute: У джаза еще будет большая эволюция — Пенза-пресс, рунет за день"> 21 мая в 17:53