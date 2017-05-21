( 6+) выступила люксембургская группа Dock In Absolute. Трио молодых музыкантов выступает на крупнейших джазовых мероприятиях по всему миру. Пианист Жан-Филипп Кош , басист Дэвид Кинцигер и барабанщик Эрик Андре Мингельбье поделились с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс» Анреем Бритенковым впечатлениями от Jazz May и рассказали о главной цели своей группы." data-title="Группа Dock In Absolute: У джаза еще будет большая эволюция — Пенза-пресс, рунет за день">

На фестивале Jazz May (6+) выступила люксембургская группа Dock In Absolute. Трио молодых музыкантов выступает на крупнейших джазовых мероприятиях по всему миру. Пианист Жан-Филипп Кош, басист Дэвид Кинцигер и барабанщик Эрик Андре Мингельбье поделились с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс» Анреем Бритенковым впечатлениями от Jazz May и рассказали о главной цели своей группы.

— У вас закончился мини-тур по России. Вы уже выступили не только в Пензе, но и в Москве, и Самаре. Какие впечатления у вас остались?



Жан-Филипп: Тут прекрасная аудитория. Замечательные люди, нас отлично приняли. Мы рады, что оказались здесь. И организация фестиваля от начала и до конца превосходная. Мы обязательно вернемся, и не только в Пензу.

— В вашем гастрольном графике очень много концертов, некоторые из которых уже назначены даже на декабрь. Как вы думаете, почему вы стали такими востребованными?

Жан-Филипп: Концерты, подобные сегодняшнему, и делают наше имя. Все больше людей знакомятся с нашей музыкой и рассказывают о нас остальным. Некоторые организаторы фестивалей узнают наше имя путем сарафанного радио. За прошедший год мы дали более 50 концертов. Это невероятное время для нашей группы.

— Какая у вас главная цель? Вы хотите получать удовольствие от музыки или, может… ?

Жан-Филипп: Мы хотим получать удовольствие и дарить его публике. В первую очередь, это шоу. Нам хочется, чтобы слушатели после концерта могли сказать: «Да, мне было хорошо». Это важно.

У нас нет желания хвастаться навыками игры на инструментах, нас не интересует демонстрация нашей техничности. Самое главное — найти отклик у аудитории и зацепить их своей музыкой. На наши концерты приходят самые разные люди: и маленькие дети, и старшие поколения. Здорово видеть в глазах детей радость от происходящего. Для нас это очень приятно.

— Насколько развита джазовая сцена в Люксембурге? Много ли там групп, подобных вам?

Жан-Филипп: Люксембург — это маленькая страна, но джаз здесь становится все популярнее. Здесь немало хороших групп. Конечно, наш коллектив отличается от прочих, но тем не менее мы очень хорошо с ними общаемся.

— Нередко можно услышать разговоры о том, что джаз в наши дни лишь повторяется и никакого развития нет. Что вы думаете на этот счет? Умрет ли когда-нибудь джаз?

Жан-Филипп: Нет, нет, нет! Джаз не умрет, и у него еще будет большая эволюция. Он сейчас на подъеме. Посмотрите, столько человек на джазовом фестивале. Это здорово.

Дэвид: Я из Бельгии, это очень джазовая страна. Его тут играют все время. Можно даже сказать, что это способ общения с другими людьми.

— Жан-Филипп, вы учились в музыкальном колледже Беркли. Есть мнение, что музыкальная школа из фильма «Одержимость» (16+) основана на образе этого колледжа. Действительно ли там настолько строгие преподаватели или это просто вымысел?

Жан-Филипп: Я посмотрел этот фильм пару месяцев назад, так как мой знакомый сказал, что я обязан увидеть «Одержимость». По его мнению, там все показано очень правдоподобно. Но, как музыкант, я не почувствовал, что этот фильм правдив.

Да, у меня были требовательные учителя, но ничего похожего на преподавателя из «Одержимости». Никто не был злым и никто никого не бил. В Беркли очень хорошая атмосфера. Учителя дружелюбные и играют вместе со студентами. «Одержимость» — это просто художественное произведение.

Эрик: Это больше похоже на «Цельнометаллическую оболочку» (16+) (фильм про вьетнамскую войну, в котором фигурировал крайне строгий офицер, обучавший новобранцев). Это не кино про джаз.

— Каких современных исполнителей вы можете порекомендовать?

Эрик: Radiohead.

Дэвид: Бьорк, еще Стинг.

Эрик: Из менее известных — Supersilent, норвежская импровизационная группа.

Жан-Филипп: Вообще есть немало классных проектов, которые смешивают джаз и электронную музыку.

Андрей Бритенков