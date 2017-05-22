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Воздух в Городе Спутнике оказался чище, чем в других районах Пензы. Это подтвердили исследования, которые провел испытательный лабораторный центр «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Для сравнения были взяты пробы воздуха в районе ГПЗ, в Арбекове, в центре города и в Спутнике.

По данным протоколов № 1.п2941 от 3 мая 2017 года и № 2.п2942 от 4 мая 2017 года, по нескольким параметрам Город Спутник значительно отличается от других районов.

Так, содержание диоксида азота в Спутнике составляет от 0,022 до 0,031 миллиграммов в кубическом метре (погрешность — 0,006 миллиграммов в кубическом метре), в Арбекове этот показатель равен 0,068 миллиграммов в кубическом метре при погрешности 0,017 — разница более чем в два раза.

Содержание формальдегида в воздухе в центре Пензы превышает показатель Спутника более чем в полтора раза: 0,0161 миллиграммов в кубическом метре и менее 0,01 соответственно. Также отличаются показатели содержания диоксида серы и оксида углерода.

Результаты исследований подтверждают, что экологическую обстановку в Спутнике можно оценить как благоприятную. Это значит, что на здоровье жителей микрорайона не оказывается неблагоприятное воздействия, они не испытывают той серьезной антропогенной нагрузки, которая обычно характерна для жителей больших городов. Этим район Спутника выгодно отличается от других.