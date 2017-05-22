Спортблок: художественная гимнастика, спортивная ходьба, футбол (видео)

Первую награду высшей пробы девушка завоевала в общекомандном первенстве в составе молодежной сборной команды России. Второе «золото» — в финале упражнения с десятью булавами.

Воспитанница регионального центра спортивной подготовки Яна Смердова завоевала «золото» на Кубке Европы по спортивной ходьбе в юниорском заходе на десять километров. Как сообщается на официальном сайте ведомства, перед ней не было задачи выполнить квалификационный норматив для участия в Чемпионате мира, поскольку девушки разыграют лишь один комплект наград в спортивной ходьбе на 20 километров. Тем не менее, Яна показала лучший результат, преодолев дистанцию за 46 минут 39 секунд. Впрочем, свой личный рекорд 45 минут 48 секунд, установленный ранее, спортсменка побить не смогла.

Пензенский «Зенит» поделил очки с раменским «Сатурном» в выездном матче 23 тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» — 2:2. По ходу встречи команда Игоря Пывина сумела отыграться со счета 0:2. Незадолго до перерыва один мяч отыграл Амир Конов. На 72-й минуте равновесие восстановил Михаил Маркин.

Таким образом, «Зенит» имеет в активе 24 очка и располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

28 мая «сине-бело-зеленые» примут на «Первомайском» футбольный клуб «Рязань». Игра станет заключительной в сезоне, сообщает телеканал «Экспресс».