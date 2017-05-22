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В Пензе спектакли адаптируют для детей с аутизмом

22 мая в 14:55 110 просмотров

Минкультуры Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева провело работу по включению региона в госпрограмму развития культуры и туризма.

По данным пресс-центра облправительства, в 2017 году из федерального бюджета будет выделено более 30 млн рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, поддержку отрасли в целом.

Часть средств направят на реализацию проекта по созданию в пензенском драмтеатре адаптивных версий спектаклей для детей с аутизмом. Также на эти деньги планируют купить портативные видеоувеличители для пензенских литературных музеев, это позволит адаптировать музейное пространство для слабовидящих.

Напомним, в 2016 году Иван Белозерцев поставил задачу повысить активность органов исполнительной власти в части взаимодействия с федеральными структурами и привлечения в регион средств федерального бюджета за счет участия в целевых программах.


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