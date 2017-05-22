«Экспресс» вручил подарки пензенцам на фестивале «Jazz May» (видео)

Телеканал «Экспресс» подвел итоги утреннего конкурса. В течение пяти недель с понедельника по пятницу в программе «Утро на Экспрессе» (16+) пензенцы искали вопросы и загадки. Самые быстрые и внимательные участники викторины получили подарки для летнего отдыха: походное кресло, сумку-холодильник, мячи, бадминтон и главный приз — палатку, складной стол и набор стульев.

На телеканале «Экспресс» завершился масштабный конкурс. В течение пяти недель в утреннем эфире появлялись вопросы и загадки. Чтобы принять участие в викторине, жители Пензы звонили на радио «Экспресс».

«Если честно, мы не ожидали, что такой отклик будет среди зрителей канала и вообще жителей города — очень много поступило звонков. К сожалению, только первых пять мы смогли внести в список победителей, но отметили практически всех, кто звонил нам», — рассказал шеф-редактор программы «Утро на Экспрессе» Константин Коломиец.

За внимательность зрители канала получили отличные подарки. В преддверие летнего сезона пензенцы выиграли вещи, необходимые для отдыха на природе. На главной сцене фестиваля «Jazz May» ведущие радио «Экспресс» вручили их победителям конкурса. На глазах у зрителей им пришлось ответить на финальные вопросы викторины.

Вопросы и загадки можно было увидеть в эфире с шести до девяти часов утра. Для кого-то не просто просыпаться в это время, но только не для победителей конкурса. Девушки признаются, что каждое утро встречают с «Экспрессом».

«Было не сложно, потому что в это время я собираюсь на работу. И всегда делаю это с «Экспрессом», — призналась победительница конкурса Ксения Мутовкина.

«Да, это не трудно, мы завтракаем как раз в это время», — сказала победительница конкурса Инна Серегина.

Главные призы радиоведущие приберегли для финала. Туристическую палатку, складной стол с табуретами и футбольный мяч получила Екатерина Ходаковская. Решать утренние загадки ей помогала вся семья. Отмечать победу вместе с мужем и дочерью Таней она будет на природе.

«Экспресс» смотрим давно. Нравятся в основном телепрограммы. Ребенок смотрит «Маленькую страну». Мне нравится «Стильная помощь», в последнее время стали смотреть «В гостях на кухне» и «Домовита», — рассказала победительница конкурса.

«Экспресс» каждый раз улучшает свои программы. Дай бог, чтобы это продолжалось, чтобы еще интереснее было на телеканале. Хотелось бы побольше сериалов», — поделилась мнением занявшая второе место в конкурсе Тамара Зезюлева.

Без подарков не остались и посетители фестиваля. Щедрые ведущие радио «Экспресс» разыграли летние призы среди зрителей.

По инициативе телеканала «Экспресс» для посетителей фестиваля «Jazz May» сделали еще один подарок — арт-инсталляцию, которая рассказывает об истории пензенского джаза. Инсталляция привлекла внимание даже юных поклонников джаза. Интересная конструкция напомнила малышам конструктор. Многие пензенцы поспешили поделиться фотографиями необычного арт-объекта в социальных сетях, сообщает телеканал «Экспресс».