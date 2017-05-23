Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенские выпускники готовятся к «Последнему звонку»
В Пензе сотрудники Росгвардии отработали профессиональные навыки
В Пензе откроют еще один приют для бездомных животных
Пензенцы получили перерасчет почти на полтора миллиона рублей
Умер телекомментатор Владимир Перетурин
В Пензенской области выясняют причины всплеска заболеваемости гепатитом А
NASA нашло космическое тело, пригодное для жизни
Где в Пензе можно купить самый дешевый кофе?
«Экспресс» вручил подарки пензенцам на фестивале «Jazz May»
В Пензе прошли финальные дебаты членов партии «Единая Россия»

В Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша» (видео)

22 мая в 20:47 248 просмотров
«Суворовская каша». Его приурочили к 217-й годовщине со дня смерти генералиссимуса Александра Суворова. Фестиваль посетило рекордное количество зрителей.

" data-title="В Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша» — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Суворово Лунинского района Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша». Его приурочили к 217-й годовщине со дня смерти генералиссимуса Александра Суворова. Фестиваль посетило рекордное количество зрителей.

Насыщенная программа фестиваля началась с возложения цветов к памятнику русскому полководцу. Затем прошли презентации профильных классов кадетских объединений и военно-патриотических клубов, сообщает телеканал «Экспресс».

В концертную программу вошли выступления творческих коллективов региона. Гостей праздника накормили суворовской кашей и блюдами, приготовленными по старинным рецептам.

Следующий праздник в селе собираются посвятить победе Русской армии под предводительством Александра Суворова в Кинбурнской баталии. Он пройдет осенью.

«Мы планируем 1 октября выехать в село Суворово и, возможно, даже сделать там реконструкцию сражения. С этой целью мы обращаемся к историческим клубам Пензы и всей России о том, чтобы они поддержали нас в этом вопросе и приехали», — рассказал председатель регионального совета ветеранов внутренних войск «Беркут» Олег Сидоренко.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics