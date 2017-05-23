Пензенские выпускники готовятся к «Последнему звонку» (видео)

Последние деньки за партами. 25 мая для всех школьников прозвенит последний звонок, а 23 июня для 11-классников пройдет выпускной бал. Круглые отличники этот день ждут еще и потому, что за особые успехи им вручат золотые медали, сообщает телеканал «Экспресс».
«Очень старались, долго к этому шли. В средней школе у меня были «четверки», но я подтянулась, очень хотелось порадовать родителей. Очень хочется посмотреть, какая медаль, подержать ее в своих руках», — сказала ученица 11 класса школы № 7 г. Пензы Алина Баранова.
В 2016 году из школ Пензенской области выпустились 715 медалистов. В 2017-ом ожидается чуть больше, точное количество станет известно в день последнего звонка. Золотыми медалями наградят ребят, которые на протяжении последних лет получали только «пятерки» и принимали активное участие в школьной жизни.
«Централизованно медаль не выдается министерством образования. Это решение принимает школьный орган общественного управления. И, естественно, приобретение медалей ложится на бюджеты образовательных организаций», — отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Чтобы наградить круглых отличников в школе № 7, медали заказали на изготовление компании из Владимирской области. На сайте цена за одну награду варьируется от 300 до 400 рублей. Однако приобрести знак за особые успехи в учении можно вдвое дешевле в пензенском магазине. Причем купить его может каждый желающий. Так, последнюю медаль, которая была в наличии, продавщица без лишних вопросов вручила съемочной группе телеканала «Экспресс».
Перед тем, как выпускникам вручат медали, им предстоит сдать Единый государственный экзамен. Однако для отличников итоговые испытания — скорее формальность. Свои награды они получат вне зависимости от результатов ЕГЭ.
«Самое волнительное — это экзамены. Я рада, что школа наконец-то заканчивается, что мы скоро все сдадим. Два года подряд готовились, устали, а дальше — институт и интересная дорога», — поделилась ученица 11 класса школы № 7 г. Пензы Елена Ромашина.
Бал медалистов назначен на 21 июня. Построение и парад пройдут на Юбилейной площади у киноконцертного зала «Пенза». В конце праздника отличников ждет подарок от губернатора — выступление известного певца.