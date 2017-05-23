Пензенские выпускники готовятся к «Последнему звонку» (видео)

Около 6000 человек окончат школы Пензенской области в 2017 году. Более 700 из них — в статусе золотых медалистов. Многие общеобразовательные организации уже приобрели знаки отличия для тех, кто последние годы учился только на «пять».

Последние деньки за партами. 25 мая для всех школьников прозвенит последний звонок, а 23 июня для 11-классников пройдет выпускной бал. Круглые отличники этот день ждут еще и потому, что за особые успехи им вручат золотые медали, сообщает телеканал «Экспресс».

«Очень старались, долго к этому шли. В средней школе у меня были «четверки», но я подтянулась, очень хотелось порадовать родителей. Очень хочется посмотреть, какая медаль, подержать ее в своих руках», — сказала ученица 11 класса школы № 7 г. Пензы Алина Баранова.

В 2016 году из школ Пензенской области выпустились 715 медалистов. В 2017-ом ожидается чуть больше, точное количество станет известно в день последнего звонка. Золотыми медалями наградят ребят, которые на протяжении последних лет получали только «пятерки» и принимали активное участие в школьной жизни.

«Централизованно медаль не выдается министерством образования. Это решение принимает школьный орган общественного управления. И, естественно, приобретение медалей ложится на бюджеты образовательных организаций», — отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Чтобы наградить круглых отличников в школе № 7, медали заказали на изготовление компании из Владимирской области. На сайте цена за одну награду варьируется от 300 до 400 рублей. Однако приобрести знак за особые успехи в учении можно вдвое дешевле в пензенском магазине. Причем купить его может каждый желающий. Так, последнюю медаль, которая была в наличии, продавщица без лишних вопросов вручила съемочной группе телеканала «Экспресс».

Перед тем, как выпускникам вручат медали, им предстоит сдать Единый государственный экзамен. Однако для отличников итоговые испытания — скорее формальность. Свои награды они получат вне зависимости от результатов ЕГЭ.

«Самое волнительное — это экзамены. Я рада, что школа наконец-то заканчивается, что мы скоро все сдадим. Два года подряд готовились, устали, а дальше — институт и интересная дорога», — поделилась ученица 11 класса школы № 7 г. Пензы Елена Ромашина.

Бал медалистов назначен на 21 июня. Построение и парад пройдут на Юбилейной площади у киноконцертного зала «Пенза». В конце праздника отличников ждет подарок от губернатора — выступление известного певца.