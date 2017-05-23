Пензенские сладости появятся на прилавках в магазинах Китая (видео)

Китайскую сторону на переговорах представляли первый секретарь горкома КПК г. Суйфэньхэ Ли Даи и член постоянного комитета парткома города Фу Ган.

Обращаясь к гостям региона, Иван Белозерцев отметил, что для Пензенской области деловое партнерство с Китаем является стратегической задачей.

«Мы стремимся к выстраиванию взаимовыгодных отношений. В Пензе ряд китайских компаний и инвесторов сегодня эффективно работают в сфере сельского хозяйства. Например, в Шемышейском районе завершается проект по производству грибов. Китайские компании получают землю в аренду для занятий сельским хозяйством. Ряд компаний даже претендуют на то, чтобы землю приобрести в собственность», — сообщил он.

Губернатор напомнил о том, что в ноябре 2016 года пензенская делегация совершала рабочую поездку в Пекин.

«Мы презентовали нашу продукцию в ряде китайских компаний. Нас принимали в торгово-промышленной палате. Мы заключили соглашение с компанией, производящей медицинские изделия, она планирует в июне-июле уже зайти со своим проектом по созданию совместного предприятия на базе технопарка», — рассказал он об итогах визита.

По словам Ивана Белозерцева, регион активно развивается в сфере сельского хозяйства, каждый год получая хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. Также в Пензенской области широко представлены предприятия кондитерского кластера, налажено производство высококачественных молочных продуктов, мяса индейки, скотоводство.

«В Пензе — очень хороший биомедицинский кластер, туда входит 21 предприятие. У нас есть предприятия, которые выпускают оконные блоки, брус, любые стройматериалы из дерева, которые мы также могли бы поставлять в КНР», — добавил губернатор.

Выступая с ответным словом, Ли Даи поблагодарил правительство региона за теплый прием. Он сообщил о том, что китайская делегация, прибыв в Пензу, посетила ряд предприятий, и по итогам визита появились конкретные деловые предложения.

«Мы пришли к выводу, что сахаристые и мучные кондитерские изделия, а также продукция животноводства, производимые в Пензенской области, будут очень востребованы на китайском рынке. Вчера мы посетили одно из предприятий кондитерского кластера. Нам сказали, что есть возможность наладить продвижение продукции в Китае», — сказал секретарь горкома КПК г. Суйфэньхэ.

Также, по его словам, китайская сторона готова предоставить бесплатные площадки для выставки продукции пензенских производителей в городе Суйфэньхэ. Кроме того, Ли Даи пригласил пензенскую делегацию во главе с губернатором посетить выставку продуктов питания, которая откроется 8 августа. В ходе этой выставки, добавил он, пензенские предприниматели, ориентированные на экспорт продукции, особенно — кондитерского кластера, смогут состыковаться с китайскими импортерами.

Ли Даи отметил, что история сотрудничества города Суйфэньхэ с Россией насчитывает более ста лет.

«Оно практически не прекращалось, только во время войны с японскими захватчиками. В городе сложился определенный опыт сотрудничества с РФ, преимущественно с Хабаровским краем. Теперь мы хотим его расширить и распространить на европейскую часть России тоже», — сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что взаимовыгодность сотрудничества двух государств очевидна. Он поручил зампреду облправительства Андрею Лузгину обратиться за разрешением на участие в выставке в министерство торговли КНР.

«Фу Ган готов нам оказать содействие. Нужно сформировать список представителей бизнес-сообщества, чтобы широко представить сладости, мед, масло. Нужно подумать, какую пензенскую продукцию мы еще можем показать», — сказал Иван Белозерцев.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».