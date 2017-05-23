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«Россельхозбанк» запустил сервис Android Pay с Mastercard

23 мая в 17:34 146 просмотров
«Россельхозбанк» одним из первых на российском банковском рынке запустил новый сервис Android Pay от компании Google. Услугой могут воспользоваться держатели карт банка платежной системы Masterсard, скоро она будет доступна и владельцам карт VISA «Россельхозбанка».

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«Россельхозбанк» одним из первых на российском банковском рынке запустил новый сервис Android Pay от компании Google. Услугой могут воспользоваться держатели карт банка платежной системы Masterсard, скоро она будет доступна и владельцам карт VISA «Россельхозбанка».

Android Pay позволяет клиентам «Россельхозбанка», зарегистрировав свою действующую платежную карту на мобильном устройстве с операционной системой Android, использовать его для оплаты покупок в в России и за рубежом.

Подключить Android Pay можно в две минуты — для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение из магазина Google Play, ввести данные платежной карты и одноразовый пароль. За регистрацию карты и проведение платежей с помощью Android Pay «Россельхозбанк» не взимает с клиентов никаких комиссий.

Чтобы оплатить покупки, достаточно активировать телефон и поднести к платежному терминалу, поддерживающему технологию бесконтактных платежей. Также платежи можно совершать через Интернет-приложения, выбрав для этого способ оплаты Android Pay.

«Россельхозбанк» активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации.

Фотография: Фото предоставлено "Россельхозбанком"

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