«Россельхозбанк» запустил сервис Android Pay с Mastercard

«Россельхозбанк» одним из первых на российском банковском рынке запустил новый сервис Android Pay от компании Google. Услугой могут воспользоваться держатели карт банка платежной системы Masterсard, скоро она будет доступна и владельцам карт VISA «Россельхозбанка».

Android Pay позволяет клиентам «Россельхозбанка», зарегистрировав свою действующую платежную карту на мобильном устройстве с операционной системой Android, использовать его для оплаты покупок в в России и за рубежом.

Подключить Android Pay можно в две минуты — для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение из магазина Google Play, ввести данные платежной карты и одноразовый пароль. За регистрацию карты и проведение платежей с помощью Android Pay «Россельхозбанк» не взимает с клиентов никаких комиссий.

Чтобы оплатить покупки, достаточно активировать телефон и поднести к платежному терминалу, поддерживающему технологию бесконтактных платежей. Также платежи можно совершать через Интернет-приложения, выбрав для этого способ оплаты Android Pay.

«Россельхозбанк» активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации.